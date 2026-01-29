"Es terrible": tercer robo en un local de calle Lerma

En calle Lerma al 251, a pocos metros de la peatonal y en pleno microcentro de la ciudad de Salta, un comerciante volvió a ser víctima de la inseguridad. Se trata de Franco Basualdo, propietario de un local de gorras, quien sufrió en los últimos meses tres hechos delictivos y aseguró que la situación en la zona "es terrible" y que los robos se repiten "día por medio".

"Hay muchos robos, no solamente a mí. En general, en todo el microcentro salteño hay robos, pero en esta zona, desde San Martín y Lerma hasta Lerma y Alvarado, es todos los días", relató. Según explicó, los comerciantes conformaron un grupo de WhatsApp para alertarse entre sí y compartir registros de cámaras de seguridad. "Nos mandamos los videos y día por medio hay robos. Es terrible lo que está pasando", afirmó.

Basulado detalló que el primer episodio ocurrió a comienzos de año, cuando delincuentes rompieron el vidrio del local para intentar llevarse una notebook. "Me rompieron el vidrio, tuve que poner rejas, me forzaron los candados. Gracias a Dios no pudieron entrar", contó. Sin embargo, dos días después regresaron y lograron sustraer mochilas y morrales exhibidos en la vidriera. "Se llevaron más o menos 100 mil pesos de mercadería. Para algunos puede ser poco, pero para mí es mucho porque me mato trabajando por eso", señaló.

El tercer hecho se produjo hace apenas dos días y ocurrió a plena luz del día. "Estaba acomodando las mochilas, vino un chico a preguntar por gorras y, al descuido, me sacó dos y se las llevó", explicó. Cansado de la reiteración de robos, logró alcanzarlo a pocos metros y recuperar la mercadería. "Ya estamos cansados. No es que pasa una vez por semana, es todos los días en el microcentro", remarcó.

Según el comerciante, la mayoría de los autores de estos hechos serían personas en situación de calle que deambulan por el centro durante la noche y la madrugada. "No los podemos identificar porque son personas que rodean el centro todas las noches, como zombis, esperando un descuido. Saben que la mayoría de los que trabajamos acá no vivimos en la zona", explicó. Indicó además que los robos se concentran entre las 4 y las 6.30 de la mañana, cuando todavía no hay movimiento comercial.

Basualdo aseguró que trabaja en calle Lerma desde hace tres años y que hasta principios de este año no había sufrido hechos de inseguridad. "De golpe vinieron los robos, no solo a mí. A los coreanos de la España les robaron, a un compañero que abrió una vinería hace tres días le llevaron la computadora, le dieron la 'bienvenida' así", lamentó.

Ante esta situación, el comerciante se vio obligado a realizar importantes inversiones en seguridad. "Puse más candados, más cámaras, llamé a un herrero y gasté unos 700 mil pesos en rejas, caños y trabas. Ahora voy a colocar una alarma porque una sola vez que te entren te arruinan, te sacan todo", sostuvo.

Piden más presencia policial

El reclamo principal apunta a reforzar la presencia policial durante la madrugada. "De día andan, a la tarde mandan brigada de civil, pero a la noche no. Necesitamos patrullaje de madrugada, de forma permanente, no una semana y después se olvidan", pidió. También adelantó que los comerciantes de la cuadra se organizarán para realizar denuncias conjuntas.