Tiago Taobas: del potrero al"ser un jugador profesional"

El nombre de Tiago Taobas empezó a asomar como una de las apuestas jóvenes de Central Norte en esta nueva temporada. El delantero con 20 años, llegó a los 15 al club, marcó un gol en el amistoso frente a Chaco For Ever y forma parte del plantel profesional que comanda el "Polaco" Adrián Bastía.

El partido por el Triangular de Verano frente a los chaqueños fue una noche especial para el atacante cuervo. "Vengo trabajando muy duro para que esto se de. Así, que muy contento", manifestó Taobas, a los medios presentes en la zona de vestuarios del Martearena.

Ante la consulta si cuando le confirmaron de que va a ser titular, dijo que "un día antes. Hicimos un táctico. Ahí, se paró el equipo. La verdad que estaba muy contento desde ese día. Menos mal que salieron las cosas bien".

Del que convirtió, manifestó: " Ahí, dentro del área mucho no hay que dudar. Cuando vi el arco no desaproveché la oportunidad, le pegué y menos mal que se dio el gol".

En referencia a sus primeros pasos en Central Norte, reconoció: "Uno cuando siempre llega a un club tan grande sueña con esto, Sueña con ser jugador profesional. Sueña con conocer a esa persona que nos ayuda mucho a nosotros, que la venimos peleando desde abajo. Es un sueño para mi y gracias a Dios se dio".

El camino de Tiago Taobas no fue el habitual porque llegó al club luego de pasar una prueba, sin haber jugado previamente en ninguna institución. Hasta ese momento, su fútbol había sido el del barrio y el potrero. "La verdad que un día me fui a probar y quedé".

El recorrido en la local. "Yo entrenaba con la local y subía a entrenar por ahí con la primera, pero no tenía la oportunidad que el Pola (Bastía), ahora me está dando. Hay que tratar de aprovechar todo al cien por ciento".

El trato con el "Polaco" Bastía. "La verdad que muy bien. Me brindo toda su confianza. Y, eso se ve reflejado dentro del campo de juego", destacó.

Ahora viene la pelea por la titularidad para la Primera Nacional. "Ojalá que sea este año, pero yo voy a trabajar día a día muy duro para poder estar. Hay que trabajar el doble y no relajarse. Y, estar tranquilo".