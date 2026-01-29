Busca un hogar sin perder el vínculo con su hermano

Con 17 años y una energía que contagia, ella camina la vida con la misma pasión con la que se sube a unos patines, encesta una pelota o sigue el ritmo de una zamba. Cocina, baila, hace deporte, estudia y sueña. Sueña, sobre todo, con algo tan simple y tan inmenso como pertenecer: tener un hogar, una familia, un lugar donde ser cuidada y querida.

Su rutina está llena de movimiento y aprendizaje. Asiste a clases de cocina, patinaje artístico, básquet y distintos ritmos de baile, desde zumba hasta folclore. Cursa la escuela secundaria y, a pesar de haber sido diagnosticada con retraso mental leve, avanza con esfuerzo y constancia gracias a adaptaciones curriculares, el acompañamiento de una psicopedagoga y el apoyo escolar. Cada paso es una conquista, sostenida también por la contención que encuentra en su espacio de psicoterapia semanal.

Quienes la conocen hablan de una adolescente dulce, abierta al diálogo, capaz de generar vínculos sanos con los adultos y de adaptarse con facilidad a los entornos que la rodean. Esa capacidad de encuentro, de construir relaciones y de compartir, es una de sus mayores fortalezas.

Hoy, su historia convoca a la sensibilidad y al compromiso. El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria a personas o familias de todo el país que estén dispuestas a integrarla a su vida, respetando un lazo que para ella es irremplazable: el vínculo afectivo con su hermano menor, a quien necesita seguir teniendo cerca.

No se trata solo de ofrecer un techo, sino de brindar amor, paciencia y presencia. De acompañar sus pasos, celebrar sus logros, sostenerla en sus dificultades y ayudarla a crecer en un entorno que la contenga y la impulse.

Quienes sientan que su corazón puede abrirse a esta historia pueden comunicarse con el Registro a través del correo [email protected].

Otras vías de contacto

Los interesados en adoptarse al proceso de selección para la adopción también pueden llamar al teléfono 0387-4258026, de lunes a viernes de 8 a 13. También es posible iniciar el proceso de postulación formal mediante la Ficha de Convocatorias Públicas y, en el caso de familias de otras provincias, articular con los registros locales para evaluar la idoneidad.

Detrás de cada dato administrativo hay una adolescente llena de vida, de sueños y de ganas de pertenecer. Una chica que espera, con la misma esperanza con la que baila, cocina o estudia, que alguna vez alguien la elija para siempre.