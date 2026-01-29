Vecinos de Vaqueros llevan más de una semana sin agua y reclaman por la rotura del acueducto

Un sector de la localidad de Vaqueros permanece sin agua potable desde hace más de una semana a raíz de la rotura de un tramo del acueducto que transporta el recurso desde el dique Campo Alegre. La situación generó un fuerte reclamo vecinal, tanto por la interrupción del servicio como por las dudas en torno a las causas del daño en una obra considerada estratégica y de alto costo.

En diálogo con El Tribuno, vecinos afectados señalaron que, tras las lluvias registradas en la zona, el suministro se interrumpió por completo y actualmente el abastecimiento se realiza de manera limitada mediante camiones aguateros. En ese contexto, reclamaron explicaciones sobre cómo una crecida pudo dañar un acueducto recientemente ejecutado y si el diseño contempló las contingencias climáticas habituales de la región.

Además, pidieron que se informe el lugar exacto de la rotura, el motivo técnico del colapso, el costo de la reparación y el anteproyecto original, y anticiparon que iniciarán presentaciones ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos para que se investigue el caso.

La estimación oficial sobre la reparación

Consultado al respecto, el senador por el departamento La Caldera, Daniel Moreno, quien fue intendente de Vaqueros hasta diciembre pasado, aseguró por Radio Salta que la reparación del acueducto depende de la llegada de caños que ya se encuentran en traslado desde Buenos Aires, y estimó que su arribo es inminente.

“Los caños están llegando. Ya está todo el trabajo previo hecho y, apenas lleguen, se colocan y el agua va a volver a circular normalmente”, señaló el legislador, y explicó que mantiene contacto diario con el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsun, para seguir la situación.

Moreno calificó el episodio como “un problema gravísimo” y remarcó que se trata de una obra nueva y millonaria, que abastece a La Caldera, Vaqueros y a sectores del norte de la ciudad de Salta con agua proveniente del dique Campo Alegre.

Dónde se produjo la rotura

El senador indicó que el daño no se produjo dentro del ejido urbano de Vaqueros, sino en la zona de La Calderilla, donde se registraron inundaciones tras la crecida del río. “La rotura fue producto de la crecida, el río arrastra sedimentos, piedras y mucha fuerza de agua”, explicó, al detallar que en ese sector trabajan actualmente máquinas para recomponer la traza afectada.

También precisó que el problema impacta en un sector puntual de Vaqueros, entre ellos la calle Los Gauchos, y afirmó que él mismo se encuentra sin suministro en su vivienda.

A la espera de la normalización

Según lo informado, la obra ya se encuentra preparada para la colocación del nuevo material y el plazo de ejecución sería corto una vez que los caños lleguen al lugar.

La construcción y mantenimieno del acueducto Campo Alegre está a cargo de la empresa Supercemento.