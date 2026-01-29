Moria Casán entrevistará a la China Suárez

Eugenia "la China" Suárez no suele dar demasiadas entrevistas televisivas y la última fue con Moria Casán para presentar su serie "La hija del Fuego". La actriz se sintió muy cómoda en el programa de la One en El Trece y por eso la eligió nuevamente para promocionar su serie.

"La hija del Fuego" saldrá al aire por El Trece, a partir del lunes 2 de febrero a las 21:15, pero, antes del debut, ese mismo día por la mañana, la protagonista de la ficción hablará con Moria Casán.

Lo cierto es que desde la entrevista anterior, no solo quedó un muy buen vínculo entre ellas, sino que Moria se paró en el "Team China" y aprovechó las noticias sobre Wanda Nara para tildarla de "michifuz", entre otros adjetivos poco felices.

El lunes que viene, la ficción de la China Suárez competirá directamente con MasterChef Celebrity, ya que Telefe anunció que el reality cambiará su horario a las 21:30 justo el día del debut de "La hija del fuego".