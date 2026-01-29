PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
29 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Vaqueros
moria casán y la china suárez
Angela Torres
Moria Casán
Franco Colapinto
Narela Barreto
Los Pumas 7s
Fentanilo contaminado
Cáncer de páncreas
Franco Colapinto
Vaqueros
moria casán y la china suárez
Angela Torres
Moria Casán
Franco Colapinto
Narela Barreto
Los Pumas 7s
Fentanilo contaminado
Cáncer de páncreas
Franco Colapinto

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedo medio..."

Lo que más molestó a Moria fue que Yuyito admitiera no haber visto el programa donde se habló del tema y basarse solo en comentarios de terceros.
Jueves, 29 de enero de 2026 15:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Yuyito González opinó de Fátima Florez y aseguró que la humorista “sigue confundida” respecto a una historia del pasado, a lo que, Moria respondió con su habitual lengua karateca. 

Notas Relacionadas

A través de La Mañana con Moria, la conductora manifestó que Florez “nunca supo la verdad” sobre el vínculo que ella habría tenido con Milei, y eso la habría llevado a mantener un enojo injustificado.

Sin embargo, lo que más molestó a Moria fue que Yuyito admitiera no haber visto el programa donde se habló del tema y basarse solo en comentarios de terceros. 

“Me mata cuando dicen ‘me contaron que en el programa dijeron’. No lo ven, se lo tragan”, disparó Casán, marcando distancia con ese tipo de declaraciones.

La conductora también fue crítica al recordar el momento en que González era pareja del Presidente: “Aprovechó muchísimo ese vínculo para construir un relato totalmente autoreferencial”.

Luego, la One puso el foco en las contradicciones del discurso de Yuyito y expresó: “Pasó de decir que era algo para toda la vida, casi místico, a un ‘contacto cero’ en cuestión de meses. Si fue tan elevado y tan cósmico, me parece que algo quedó ahí, medio despechadita”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD