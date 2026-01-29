Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedo medio..."

Yuyito González opinó de Fátima Florez y aseguró que la humorista “sigue confundida” respecto a una historia del pasado, a lo que, Moria respondió con su habitual lengua karateca.

A través de La Mañana con Moria, la conductora manifestó que Florez “nunca supo la verdad” sobre el vínculo que ella habría tenido con Milei, y eso la habría llevado a mantener un enojo injustificado.

Sin embargo, lo que más molestó a Moria fue que Yuyito admitiera no haber visto el programa donde se habló del tema y basarse solo en comentarios de terceros.

“Me mata cuando dicen ‘me contaron que en el programa dijeron’. No lo ven, se lo tragan”, disparó Casán, marcando distancia con ese tipo de declaraciones.

La conductora también fue crítica al recordar el momento en que González era pareja del Presidente: “Aprovechó muchísimo ese vínculo para construir un relato totalmente autoreferencial”.

Luego, la One puso el foco en las contradicciones del discurso de Yuyito y expresó: “Pasó de decir que era algo para toda la vida, casi místico, a un ‘contacto cero’ en cuestión de meses. Si fue tan elevado y tan cósmico, me parece que algo quedó ahí, medio despechadita”.