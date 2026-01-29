Fórmula 1: Franco Colapinto destacó el salto de Alpine tras los test de Barcelona

El piloto argentino Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó sensaciones positivas tras sus primeros contactos con el Alpine A526.

El argentino giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con los trabajos previstos por la escudería y mostrándose confiado con el rumbo del proyecto.

En diálogo con Sky Sports F1, Colapinto destacó uno de los principales avances del nuevo monoplaza, un aspecto que había sido una debilidad de Alpine en temporadas anteriores: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, en referencia a la mejora en velocidad punta.

De todos modos, Colapinto aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

Respecto al trabajo realizado, el argentino valoró el enfoque del programa de pruebas de Alpine: “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”. En ese sentido, explicó que se priorizó la fiabilidad, los stints largos y la comprensión del comportamiento del auto para ayudar a ingenieros y mecánicos a ajustar los sistemas.

Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos. Con el trabajo en Barcelona finalizado, su próximo desafío serán los test oficiales en Baréin, dentro de un par de semanas, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526 y el argentino buscará seguir afianzándose en esta nueva etapa.