Corte total sobre Av. Jujuy por daños en la calzada debido a una pérdida de Aguas del Norte

Un corte total de tránsito rige desde este jueves en la avenida Jujuy, en el tramo comprendido entre Tucumán y Corrientes, debido a trabajos de emergencia que se llevan adelante tras detectarse daños estructurales en la calzada. La interrupción se debe a una pérdida de agua subterránea que afectó la estabilidad del pavimento.

Según se informó, las tareas comenzaron luego de que se advirtieran hundimientos en las placas de hormigón, una situación que representaba un riesgo para la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Ante ese escenario, se procedió a la demolición de las losas dañadas para evaluar el estado del suelo.

Durante esa intervención se constató que el problema se originó por una importante pérdida en un caño perteneciente a Aguas del Norte, que provocó el socavamiento del terreno y el vaciamiento de la losa de hormigón, generando un riesgo estructural considerable tanto para automovilistas como para peatones.

Como consecuencia, el tránsito permanecerá totalmente interrumpido por aproximadamente dos días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Finalizada esa etapa, los trabajos continuarán con reducción de calzada, interviniendo primero una mano de circulación y luego la otra.