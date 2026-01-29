Cuestión Latina y Pato Pacheco animarán Música sin Fronteras

Vacaciones en la Ciudad continúa a full, una propuesta de la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura. Ahora la apuesta será la propuesta Música sin Fronteras, prevista para hoy desde las 19, en el Paseo ex Palúdica, situado en Paseo Güemes y Juramento, entrada libre y gratuita.

Sobre el escenario brillarán Cuestión Latina, y Pato Pacheco y Los Nardos. Además, el profesor César Guantay, director de la academia Studio 54, brindará clases de bachata y salsa.

Estará en el escenario el reconocido bailarín y director César Guantay, que desde hace bastante tiempo lleva adelante su exitosa academia Studio 54.

Cuestión Latina será una de las propuestas de la jornada y ellos se identifican como un cuarteto de música del Caribe.

"Recorremos sus paisajes rítmicos con versiones propias, que van desde los clásicos eternos hasta interpretaciones modernas con sello propio. Nuestra propuesta fusiona lo tradicional y lo actual, con canciones que exploran géneros como el bolero, el chachachá y el son cubano. Somos un cuarteto que vibra con los sonidos del Caribe", afirmaron sus integrantes.

Lo integran: Javier Genta, Franco Monaldi, Esteban Cárdena, y Pablo Vaca.

"Nos acomodamos según las necesidades del lugar y del público"

"Somos una banda versátil, lo que nos permite adaptarnos fácilmente a distintos tipos de eventos y escenarios, tanto grandes como íntimos. Nos acomodamos según las necesidades del lugar y del público, garantizando siempre un show de calidad con mucho ritmo y sabor. Los invitamos a ser parte de este viaje donde el romance y la alegría se entrelazan en cada canción. Una experiencia musical que conecta, emociona y se comparte a través de nuestro repertorio", acotaron los artistas.

Asimismo, Pato Pacheco es una cantante versátil: corista, solista, compositora y vocal couch, que superó fronteras en reiteradas ocasiones. Salteña, primero estudió Composición Musical en Córdoba y luego se fue a Buenos Aires para continuar con su carrera solista. La respalda de una exitosa carrera artística, se subió a importantes escenarios, y recibió la ovación, los aplausos, y la aprobación del público.

Tiene a la fecha dos trabajos discográficos independientes: Hoy voy, y Las grullas vuelan. Fue crista de Luciano Pereyra, hizo grabaciones de voces para David Bisbal y Kevin Johansen y para varias publicidades. Hizo giras nacionales e internacionales, en Japón, España, Estados Unidos donde se formó mucho en el jazz y además apareció la comprensión de su verdadera identidad e hizo un gran viaje de imploración para investigar y reconectarse mucho con sus raíces "En esa época me encontré con la belleza y la sutileza de la música del Cuchi Leguizamón" y además es preparadora de voces de varios cantantes.