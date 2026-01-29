Orozco pide bajar la edad de imputabilidad

La senadora nacional Emilia Orozco volvió a impulsar el debate por la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y pidió que el proyecto avance en el Congreso, al sostener que se trata de una discusión que otros gobiernos evitaron y que, según afirmó, responde a una demanda social vinculada a la seguridad.

"Que sea ley ya bajarle la imputabilidad a los 13 años. Este gobierno sin lugar a duda se animó a dar debate en temas sumamente delicados que ningún otro gobierno se animó anteriormente", expresó Orozco en un video difundido en redes sociales.

En el video, la senadora recordó y cuestionó la postura del kirchnerismo durante el tratamiento del tema en el Congreso y recordó lo ocurrido cuando la iniciativa ingresó el año pasado a la Cámara de Diputados. "Como siempre, el kirchnerismo se opuso", afirmó, y sostuvo que desde ese espacio "defienden delincuentes".

En ese marco, Orozco mostró declaraciones de la diputada nacional Natalia Zaracho, quien había planteado la necesidad de un abordaje integral en materia de seguridad. "Ustedes también tienen pibes que toman las escuelas, que le roban la llave de los coches y que esto va a quedar a criterio de los jueces porque no todos tienen para pagar o un amigo conocido para poder hacer que esos pibes queden en sus casas y que no solamente sea una travesura de chicos", dijo Zaracho.

A partir de esa cita, Orozco reforzó su posición y sostuvo que existen delitos que no pueden ser considerados menores. "Un asesinato, una violación está muy lejos de ser una travesura de niños. No son niños, son asesinos", expresó. Y agregó: "Esos asesinos que están libres representan un peligro para el resto de la sociedad".

La senadora sintetizó su postura con dos frases que, según dijo, describen el escenario actual: "Delito de adulto, pena de adulto" y "el que las hace las paga indistintamente de la edad que tengan".

El miércoles la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, consideró que la edad de imputabilidad legal debería estar "alrededor de los 12 o 13 años".