Policiales

Causaban terror en zona norte

La Justicia condenó a seis personas por agresiones.
Viernes, 30 de enero de 2026 00:47
Seis personas fueron condenadas en el marco de dos causas acumuladas por hechos de amenazas, lesiones, daños y desobediencia judicial ocurridos entre 2023 y 2024 en el barrio Juan Manuel de Rosas. Las denuncias fueron realizadas por distintos vecinos con quienes los imputados mantenían conflictos reiterados.

Las causas llegaron a instancia de juicio y las partes acordaron un juicio abreviado, que fue admitido por el juez Federico Diez, quien dictó condena para los seis acusados.

El principal imputado, un hombre de 34 años, fue condenado por dos hechos de amenazas y desobediencia judicial, en concurso real, a la pena de un año, siete meses y veintitrés días de prisión efectiva. Además, fue declarado reincidente por primera vez, ya que registraba antecedentes condenatorios. Recuperó la libertad al finalizar la audiencia debido a que el tiempo de la condena coincidió con el período que llevaba detenido por estas causas.

Su hermana, de 32 años, fue condenada por siete hechos de amenazas y tres de lesiones, también en concurso real. Deberá cumplir nueve meses de prisión de ejecución condicional, además de dos años de reglas de conducta, y fue dispuesta su incorporación al Banco de Datos Genéticos correspondiente.

En la misma causa, el hermano menor de ambos, de 28 años, recibió una condena de seis meses de prisión condicional y reglas de conducta por tres hechos de amenazas. Otra hermana, de 37 años, fue condenada como autora de dos hechos de amenazas y daños, con la misma pena que su hermano de 28 años.

Asimismo, un hombre de 33 años fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por tres hechos de amenazas, mientras que una joven de 22 años recibió una pena de seis meses de prisión condicional por tres hechos de amenazas.

