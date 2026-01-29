Robo exprés y persecución en Santa Cecilia: dos motochorros terminaron detenidos

El sonido de una moto acelerando de golpe, una maniobra brusca y la sensación de que todo ocurre en segundos. En barrios del sudeste salteño, esas escenas se repiten con una frecuencia que inquieta a los vecinos. Esta vez, el escenario fue Santa Cecilia, donde un robo cometido bajo la modalidad conocida como motochorro activó un operativo que terminó con dos hombres demorados.

La intervención se inició tras una alerta al Sistema de Emergencias 911, que permitió poner en marcha el protocolo de búsqueda y seguimiento. A partir de esa comunicación, el Centro de Coordinación Operativa aportó datos clave sobre la descripción de los sospechosos y del rodado utilizado, información que resultó determinante para el desenlace del procedimiento.

Con ese panorama, efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales de Capital, dependiente de la Policía de Salta, desplegaron un rastrillaje preventivo en la zona. La circulación constante y el conocimiento del territorio permitieron localizar a los sospechosos en la intersección de Lucio Mansilla y Leandro Alem, un punto estratégico del barrio.

En ese lugar, los motoristas lograron ubicar e identificar a los dos hombres, quienes quedaron demorados en el marco de la investigación. Durante el procedimiento se realizó además el secuestro de la motocicleta, que habría sido utilizada para cometer el robo, quedando a disposición de la Justicia como elemento de prueba.

El caso tomó intervención la Fiscalía Penal de la zona, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades penales. Mientras tanto, el operativo volvió a poner el foco en la respuesta inmediata ante llamados al 911 y en la articulación entre las áreas operativas para dar una rápida respuesta a hechos que generan fuerte impacto social.