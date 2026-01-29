Cami Homs mostró por primera vez a Aitana y desató una ola de reacciones en redes

El nacimiento de una hija suele ser un acontecimiento íntimo, pero cuando se trata de una figura con millones de seguidores, ese momento se transforma rápidamente en un fenómeno público. Así ocurrió con Cami Homs, quien decidió compartir la primera imagen de su hija Aitana, una publicación que en cuestión de minutos recorrió redes sociales, acumuló cientos de miles de interacciones y reabrió debates que parecían archivados.

La imagen, difundida en su cuenta oficial de Instagram, muestra a la beba recostada en su cuna, vestida con un conjunto blanco y una gorrita a tono, en una escena cuidada y luminosa. Junto a la foto, la influencer escribió una frase breve pero cargada de emoción: “Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”, un mensaje que fue leído como la confirmación pública de un momento largamente esperado.

Aitana nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, luego de cumplirse las 40 semanas de gestación. La pequeña es fruto de la relación de Homs con el futbolista José Sosa, conocido en el ambiente deportivo como El Principito, con pasado en la Selección argentina y una extensa carrera internacional.

La publicación no tardó en generar impacto: en pocas horas superó los 356 mil “me gusta”, además de miles de comentarios con mensajes de felicitaciones, corazones y buenos deseos. Para buena parte de sus seguidores, el posteo funcionó como un cierre simbólico de una etapa marcada por la exposición mediática y el inicio de una nueva vida familiar.

Sin embargo, el clima de celebración no estuvo exento de controversia. En paralelo a los mensajes de cariño, en X (ex Twitter) comenzó a circular una teoría que rápidamente se volvió viral y que puso el foco en el nombre elegido para la beba. Un usuario escribió: “Díganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini”, un tuit que alcanzó casi 700 mil visualizaciones en pocas horas y encendió el debate.

La interpretación que fascinó al fandom enlaza dos historias sentimentales distintas, pero muy conocidas en el mundo del espectáculo. Por un lado, la separación de Cami Homs del futbolista Rodrigo De Paul, quien luego inició una relación con Tini Stoessel. Por otro, la relación pasada de Tini con el cantante Sebastián Yatra, que tras la ruptura fue vinculado sentimentalmente con la artista española Aitana.

Para algunos usuarios, la elección del nombre no habría sido casual, sino un gesto irónico o un “palito” simbólico que conectaría ambas historias. Otros, en cambio, consideraron la teoría una exageración típica de las redes y defendieron la idea de que se trata simplemente de un nombre elegido por gusto personal, sin segundas lecturas.

Mientras el debate sigue activo en el universo digital, lo cierto es que la publicación marcó el primer registro público de Aitana, un momento que combinó emoción genuina, alta visibilidad y la lógica implacable de las redes sociales. En un escenario donde cada gesto se interpreta y se amplifica, el nacimiento de la hija de Cami Homs volvió a demostrar cómo la vida privada de las figuras públicas se entrelaza, casi sin filtro, con la conversación colectiva.