Anticipan recórd de producción de granos

La producción de granos alcanzará un récord en la campaña 2025/26, con casi 155 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 11,8% con relación a la anterior.

El sector agrícola se vería beneficiado por buenas condiciones climáticas y el volumen récord que alcanzarían las cosechas de trigo y maíz.

De acuerdo con los precios internacionales proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a US$ 36.800 millones, US$600 millones por encima de los resultados de la campaña anterior.

El sojero, principal exportador

Entre los principales complejos, el sojero se quedaría nuevamente con el primer lugar como principal exportador, con más de US$19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados, pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de US$8.200 millones, el triguero con US$3.750 millones y el de girasol con US$2.500 millones.

Así surge de una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La Argentina podría exportar un total de 110 millones de toneladas entre granos y subproductos -harinas, aceites y biocombustibles-, un volumen que se convertiría en la mayor marca histórica para el país.

No obstante, la caída de precios internacionales de los commodities agrícolas disminuiría el impacto de la suba en el volumen. Así, el valor de las exportaciones subiría apenas US$600 millones, el más alto de los últimos tres años, pero aún por detrás de las marcas de la 2020/21 y 2021/22.