Bengalas en botellas habrían causado el incendio en Suiza

Suiza no sale de la conmoción tras el trágico incendio ocurrido en el bar Le Constellatio, durante los fesjejos por al Año Nuevo, y que dejaron unos 40 muertos. Las autoridades siguen la pista de que el fuego que arrasó el local ubicado en la estación de esquí de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán, dijo ayer la fiscal Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos "se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general", señaló la funcionaria.

Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.

Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado allí y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

No obstante, indicó que será muy difícil establecer el número exacto de personas que se encontraban en el bar cuando ocurrió el incendio, ya que la gente entra y sale de forma continúa.

Asimismo, señaló que los gerentes del bar han declarado en calidad de testigos y que dependerá de lo que salga a relucir en las investigaciones si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.

Inflamable

El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y esto explica por la que las llamas se propagaron tan rápidamente. Además, se indagará si esto cumplía con los reglamentos vigentes.

Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, dijo que son 119 y no 115 como se había indicado anteriormente. De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce la nacionalidad. Además, otros 113 asistentes han sido identificados plenamente y todavía se indaga sobre los otros seis.

Las autoridades indicaron que "el proceso de identificación de los cadáveres sigue sin parar" y que con ese fin han movilizado a cuarenta expertos. "Pero el protocolo estándar a nivel internacional toma tiempo", se indicó.