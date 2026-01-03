Fiestas de fin de año, controles y errores evitables

El cierre del año dejó un balance mayormente positivo en materia de siniestralidad vial en Salta, con dos fines de semana consecutivos sin víctimas fatales y una Navidad sin fallecidos. Sin embargo, el panorama se vio empañado sobre el final del 2025 y el inicio del 2026.

El 31 de diciembre, a las 8.50, se registró la muerte de un hombre en la ruta nacional 34, en el km. 1510, producto del choque entre una camioneta y un auto. Horas más tarde, ya el 1° de enero, por la noche, se produjo otro siniestro fatal en Rivadavia Banda Sur, sobre la ruta provincial 13, km. 97, donde colisionaron dos camionetas y un hombre perdió la vida. A ese cuadro se sumó un tercer siniestro fatal ocurrido en la madrugada de ayer, en la Circunvalación Este, antes de llegar a la avenida Delgadillo, donde se constató una motocicleta siniestrada y el fallecimiento de un hombre. En lo que va de 2026 ya se registran dos víctimas fatales en siniestros viales en la provincia de Salta.

"Hay que anticipar la maniobra"

"Los vehículos vienen con balizas. Hay que anticipar la maniobra. La gente pincha una goma, se baja a cambiarla y no señaliza. Eso sigue pasando y puede terminar en una tragedia", alertó el director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Adrián Sánchez Rosado, y remarcó que persisten conductas básicas que continúan generando infracciones y riesgos innecesarios. "Las medidas preventivas son fundamentales. Seguimos infraccionando gente por no usar cinturón, no colocarse el casco o prender las luces. Son cosas simples que pueden evitar tragedias", finalizó.

Además se supo que en el marco del Operativo Fin de Año Seguro, entre el 31 de diciembre y el 1° de enero se controlaron más de 6.500 vehículos en la provincia, con 721 infractores, más de 4.100 test de alcoholemia y 105 conductores sancionados por alcohol en sangre.

En la ciudad de Salta, durante el primer día del año se controlaron 2.435 vehículos, se secuestraron 35 rodados y se labraron 44 infracciones, todas por alcoholemia positiva. El caso más grave fue detectado en avenida Arenales, a las 6.30, con una graduación superior al máximo que puede detectar el alcoholímetro: 4 g/l.