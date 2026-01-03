Nuevas bandas cambiarias: el dólar arrancó el año en alza

En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar arrancó el año con alzas en todas sus variantes. La divisa experimentó una sensible alza en el mercado formal y en las paridades bursátiles, en una rueda con demanda firme en el marco de la puesta en vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias que se ajustarán en función de la inflación.

El tipo de cambio mayorista avanzó 20 pesos o 1,4%, a $1.475 para la venta. Con el debut del esquema de bandas cambiarias que en enero aumentarán un 2,47% -con la referencia de la inflación de noviembre de 2025-, el oficial tocó su nivel más alto desde el 3 de noviembre.

Lo que precisó el Banco Central

El BCRA precisó que el techo de las bandas cambiarias se situó en los $1.529,03, lo que dejó al mayorista a 54,03 pesos o 3,7% de ese límite.

La flotación cambiaria pasó a actualizarse según la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, en forma gradual a lo largo de enero.

En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec.

A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

Así, el techo de la banda pasó desde $1.526,1 del martes pasado al actual $1.529. El último día de enero la banda llegará a $1.564.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475.

El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457. Así se ubica 56 pesos abajo del techo de la banda del día.

Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de 15 pesos que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025. También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros..

Con este nuevo esquema, el Banco Central espera sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas, ya que en una semana, el Gobierno de Javier Milei debe cumplir con el pago de vencimientos de deuda por US$4.200 millones.

Los mercados operaron con alzas

En un escenario de alta volatilidad, los mercados terminaron cerrando en positivo en la primera jornada bursátil del año. En tanto, el riesgo país retrocedió a 557 puntos, luego de que en la última rueda de 2025 el índice hubiera finalizado en torno a los 570 puntos. Los ADRs anotaron mayoría de subas, con avances de hasta 1% de la mano de Edenor, seguida por IRSA (+0,9%) e YPF (+0,8%). Como contrapartida, Grupo Supervielle, Banco Macro y Cresud cayeron 2,1%, 1,3% y 1,2%, respectivamente. A nivel local, el S&P Merval trepó 2,4%, hasta 3.126.292,19 puntos en pesos y en dólares avanzó 0,8% a 2.022,65 puntos.