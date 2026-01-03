PUBLICIDAD

Nacionales

Oficializaron el aumento de sueldos para los funcionarios

El reordenamiento del esquema salarial fue publicado en un decreto. En el mismo no figuran los porcentajes de la suba. Javier Milei y la presidenta Victoria Villarruel fueron excluidos del texto.
Sabado, 03 de enero de 2026 01:36
El Gobierno nacional oficializó ayer el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete, incremento del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, que fue oficializado a través del decreto 931/2025 en el Boletín Oficial. Pese a eso, el monto de la suba no figura en el texto.

Según detalla el documento, a partir de enero de este año, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

Asimismo, establecer que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el Presidente y la Vicepresidenta.

Mecanismo automático

En el articulado se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.

En la Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo efectivizarse gracias a la reducción del gasto púbico y el recorte en la planta del Estado.

Para eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito; la evaluación periódica de desempeño; la movilidad por competencias y las remuneraciones asociadas a responsabilidades

"Déficit cero" y mensaje

Desde la Casa Rosada aseguraron ayer que esta actualización es posible gracias a la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado.

En un mensaje directo hacia el interior del país, el decreto invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los poderes Legislativo y Judicial a adherirse a esta norma: congelar los salarios de sus funcionarios si sus cuentas están en rojo.

 

