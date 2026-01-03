Oficializaron el aumento de sueldos para los funcionarios

inicia sesión o regístrate.
El Gobierno nacional oficializó ayer el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete, incremento del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, que fue oficializado a través del decreto 931/2025 en el Boletín Oficial. Pese a eso, el monto de la suba no figura en el texto.
Según detalla el documento, a partir de enero de este año, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
Asimismo, establecer que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el Presidente y la Vicepresidenta.
Mecanismo automático
En el articulado se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.
En la Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo efectivizarse gracias a la reducción del gasto púbico y el recorte en la planta del Estado.
Para eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito; la evaluación periódica de desempeño; la movilidad por competencias y las remuneraciones asociadas a responsabilidades
"Déficit cero" y mensaje
Desde la Casa Rosada aseguraron ayer que esta actualización es posible gracias a la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado.
En un mensaje directo hacia el interior del país, el decreto invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los poderes Legislativo y Judicial a adherirse a esta norma: congelar los salarios de sus funcionarios si sus cuentas están en rojo.