Oficializaron el aumento de sueldos para los funcionarios

El Gobierno nacional oficializó ayer el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete, incremento del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, que fue oficializado a través del decreto 931/2025 en el Boletín Oficial. Pese a eso, el monto de la suba no figura en el texto.

Según detalla el documento, a partir de enero de este año, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

Asimismo, establecer que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el Presidente y la Vicepresidenta.

Mecanismo automático

En el articulado se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.

En la Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo efectivizarse gracias a la reducción del gasto púbico y el recorte en la planta del Estado.

Para eso, el mandatario instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito; la evaluación periódica de desempeño; la movilidad por competencias y las remuneraciones asociadas a responsabilidades

"Déficit cero" y mensaje

Desde la Casa Rosada aseguraron ayer que esta actualización es posible gracias a la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado.

En un mensaje directo hacia el interior del país, el decreto invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los poderes Legislativo y Judicial a adherirse a esta norma: congelar los salarios de sus funcionarios si sus cuentas están en rojo.