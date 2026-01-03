Proponen a Fillol y Macaya como profesores honorarios

Antes de que comience a rodar la pelota el 11 de junio próximo, junto a las ilusiones de los 48 países que estarán representados en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) podría tener concretado un sueño inspirado por dos queridas y respetadas figuras del glorioso historial del fútbol argentino. Uno de ellos es nada más ni menos que Ubaldo Matildo Fillol, el legendario arquero de la selección campeona del Mundial de 1978. El otro, Enrique Macaya Márquez, un referente indiscutido del periodismo deportivo argentino que cubrió todos los mundiales de fútbol entre 1958 y 2022.

Cuando retome sus actividades, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades tratará una iniciativa que propone designar al "Pato" Fillol y Macaya Márquez como profesores honorarios de la universidad pública de Salta. La solicitud, que se formalizó el pasado 9 de diciembre ante la decana de esa unidad académica, Mercedes Quiñonez, despertó gran expectativa, porque el reconocimiento a estas personalidades se considera valioso para la UNSa y también para la provincia de Salta en general, toda vez que fortalecería la formación en el área de la comunicación y el periodismo, especialmente en su dimensión deportiva.

Propuesta de profesores del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo

La propuesta surgió del equipo de profesores del Instituto de Educación Superior N° 6053 "Abuelas de Plaza de Mayo" (en donde se dictan carreras como Locución Integral y Comunicación Multimedial) y el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores. Todo comenzó con expresiones de deseos compartidas en una charla amena, como tantas de las que suelen quedar en el arcón de los deseos sin alzar vuelo. Sin embargo, esta vez el rector del Instituto de Educación Superior Nº 6053, Marcelo Segura, llevó la idea hasta los oídos de ambas figuras, quienes la recibieron del mejor modo imaginable.

Tras ese paso fundamental, la idea entusiasmó a estudiantes y docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNSa, donde María Rosa Chachagua fue una de sus puntuales. Así, sobre el cierre de 2025, la propuesta se formalizó finalmente ante la decana de Humanidades con el aval académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.

Si todo marcha como se espera, en marzo la trataría el Consejo Directivo de Humanidades y pasaría luego al Consejo Superior para la resolución final. El deseo es que Fillol y Macaya Márquez reciban el reconocimiento en Salta como profesores honorarios de la UNSa en mayo, antes del inicio del Mundial.

La nota con la que se oficializó la propuesta ingresó a Humanidades con varias firmas entre las que resaltan las de Marcelo Segura; Rodrigo Delgado, coordinador de la Tecnicatura Superior de Comunicación Social con Orientación al Desarrollo Local; Alejandra Fernández Milossi, secretaria del Instituto de Educación Superior Nº 6053; Ramón "Coco" Reyes, delegado normalizador de la Sociedad Argentina de Locutores; Yanina Brajeda, Mariana Ibarra y Elio Daniel Rodríguez.

La iniciativa remarca que la distinción de Fillol y Macaya Márquez como profesores honorarios "permitirá reconocer trayectorias ejemplares y también brindar formación específica en un campo de creciente interés académico y profesional". Agrega que "la presencia de estas figuras en la UNSa aportará legitimidad, prestigio y motivación para estudiantes y docentes, consolidando un espacio de excelencia en la enseñanza del periodismo deportivo".

La propuesta subraya que el reconocimiento se inscribiría en "una política institucional de vinculación con referentes nacionales, que contribuye a fortalecer la identidad académica de la UNSa y a proyectar a Salta como un polo de formación en comunicación. Representa, por tanto, una oportunidad única de articular tradición, experiencia y formación crítica en beneficio de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto", añade la iniciativa que sería tratada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades en marzo.

Catedrático de la Universidad de Palermo

Enrique Macaya Márquez se desempeñó como catedrático en la Universidad de Palermo, donde transmitió su experiencia y visión a nuevas generaciones de comunicadores. Autor del libro "Mi visión del fútbol" (1996), a lo largo de su trayectoria periodística en radio y televisión también colaboró en Noticias Gráficas, Correo de la Tarde, Convicción, La Nación y Revista Mundo Deportivo.