Salta cerró 2025 con la cifra más baja de muertes viales en 10 años

El 2025 cerró con 130 muertes por siniestros viales en Salta, el registro más bajo de la última década y una caída del 50,7% respecto de 2015. La cifra confirma una tendencia de descenso sostenido en la siniestralidad vial provincial. Según los informes de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, en 2015 se habían contabilizado 264 víctimas fatales, el número más alto del período analizado.

La evolución anual refuerza esa tendencia. Tras el pico de 2015, en 2016 las muertes descendieron a 212 y en 2017 a 203. En 2018 se produjo un leve repunte con 219 víctimas, pero a partir de allí comenzó un descenso más marcado: 165 fallecidos en 2019 y 137 en 2020, año atravesado por las restricciones de la pandemia. En 2021 hubo 187 víctimas, en 2022 se registraron 151, en 2023 la cifra volvió a subir a 173 y en 2024 cerró con 140 muertes. Finalmente, 2025 marcó el mínimo histórico con 130 víctimas fatales.

"Nosotros tenemos contabilizadas 130 víctimas fatales durante el período 2025. Y en el período 2024 hubo 140", precisó el director general de Seguridad Vial, comisario Adrián Sánchez Rosado, al realizar una retrospectiva del comportamiento estadístico.

Destacó que incluso se logró perforar el piso registrado durante la pandemia. "El año que menos víctimas fatales hubo fue en la época de pandemia, con 137 víctimas. Y en 2025 se logró estar por debajo de esa cifra. Si bien es cierto que nos duelen las 130 víctimas, fue un año bastante positivo porque sigue a la baja la tendencia en la siniestralidad vial", afirmó.

Abordaje integral

Sánchez Rosado explicó que esta reducción no responde a un solo factor, sino a un abordaje integral. "Se atacó desde un aspecto multicausal, con diferentes objetivos. Por ejemplo, en la parte preventiva y educativa", señaló.

En ese sentido, destacó que durante 2025 la Subsecretaría de Seguridad Vial fue reconocida a nivel nacional ya que recibió un premio de la asociación Luchemos por la Vida por la cantidad y diversidad de capacitaciones que se llevaron adelante.

Otro eje central fue la instalación del tema en la agenda pública. "Antes no se hablaba de seguridad vial. Hoy estamos logrando que todo el mundo hable de ella, de medidas preventivas, en las escuelas, en los hogares", sostuvo, y valoró la colaboración de los medios de comunicación en ese proceso.

A la par, se fortaleció el Observatorio de Seguridad Vial, que funciona en el ámbito de la Subsecretaría. "Lo alimenta la Dirección General de Seguridad Vial junto con Criminalística, con toda la información necesaria para ir aplicando políticas públicas", explicó.

En cuanto al número total de siniestros, Sánchez Rosado indicó que durante gran parte del año pasado se observó una baja significativa. "Venimos con una merma de entre 150 y 200 siniestros menos en la comparación 2025-2024. Todavía se están cargando los datos finales, pero la tendencia es clara", afirmó.

Respecto a las causas de los hechos viales, señaló que persisten los factores de siempre: exceso de velocidad, consumo de alcohol y distracciones por el uso del celular o el GPS. Sin embargo, advirtió sobre un fenómeno en aumento. "Detectamos que la gente se duerme en las rutas. Aconsejamos hacer descansos en períodos largos de conducción, porque ocurre lo que los especialistas llaman 'sueño blanco': se duermen con los ojos abiertos", alertó.

Aunque las cifras confirman una baja histórica, las autoridades advierten que cada muerte evitable sigue siendo una deuda pendiente y que el desafío central continúa siendo el cambio de conducta al volante.