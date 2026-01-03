Rally Dakar 2026: Luciano y Kevin Benavides, a toda velocidad en el prólogo y estos fueron sus resultados

Este sábado se puso en marcha el Rally Dakar, la carrera más extrema del mundo, con la participación de los salteños Luciano y Kevin Benavides. El inicio oficial de la competencia tuvo lugar en Yanbu, Arabia Saudita, donde se disputó el prólogo que abrió la actividad de la edición 2026. ¿Cómo les fue a los representantes de esta provincia? Enterate en la nota.

La jornada inaugural, que arrancó a la 1 de la madrugada argentina con la presentación de los 787 competidores y que este mediodía seguía en disputa, contó con un recorrido de 23 kilómetros de especial y 73 kilómetros de enlace, un tramo corto pero exigente que sirvió para comenzar a definir el orden de largada de la primera etapa y para que los competidores tomaran contacto con el terreno árabe que por séptima edición alberga esta competecia (tiene contrato hasta 2029).

Triunfo para KTM

En la categoría motos, Luciano Benavides tuvo un destacado desempeño al finalizar en la cuarta posición, a solo 11 segundos del líder del día, su compañero del equipo KTM, Edgar Canet. El piloto salteño mostró un ritmo competitivo desde el inicio y se perfila como uno de los protagonistas de la prueba.

Daniel Sanders (KTM) y Ricky Brabec (Honda), completaron el podio.en este tramo inicial.

Buen arranque para Kevin

Por su parte, Kevin Benavides, que transita su debut en la categoría Challenger, concluyó el prólogo en el séptimo lugar, a 22 segundos del holandés Paul Spierings, quien se quedó con el mejor tiempo de la jornada. El resultado le permitió al salteño iniciar la competencia con buenas sensaciones en una categoría nueva para él.

Puck Klaasen de Holanda y su navegante argentino Augusto Sanz fueron segundos y completó el podio Dania Akeel. El matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, fue la mejor dupla argentina en el cuarto lugar.

El piloto salteño dos veces ganador del Dakar en motos (2021 y 2023), ya es piloto leyenda, un tìtulo honorífico que la organización le entrega a quienes hayan realizado al menos diez competencias en la carrera más extrema del planeta.

El Rally Dakar continuará hasta el 17 de enero con etapas más extensas y complejas, en un recorrido que pondrá a prueba la resistencia, la navegación y la estrategia de los competidores a lo largo del desierto saudí.

Este domingo la etapa 1

Después del prólogo, la actividad fuerte del Dakar comienza este domingo con la etapa 1: la carrera seguirá en Yanbu y contará con un enlace (tramo desde el vivac al inicio de competencia) de 213 km y una especial (tramo de carrera) de 305 km.