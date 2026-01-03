Salta sigue bajo alerta y se esperan fuertes lluvias para este sábado

El servicio meteorológico nacional mantiene la alerta meteorológica a partir del mediodía de este sábado. Según los pronósticos, las fuertes tormentas registradas en las últimas horas en la ciudad y zonas aledañas podrían repetirse durante la tarde, por lo que se solicita a los vecinos extremar las medidas de prevención para evitar inconvenientes.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana municipal se recordó la importancia de adoptar conductas responsables que contribuyan a reducir riesgos y a mantener en condiciones el sistema de desagües pluviales. En ese sentido, se recomienda no arrojar latas, botellas u otros elementos en la vía pública que puedan generar obstrucciones, como así también evitar sacar las bolsas de residuos durante el período de alerta.

Asimismo, se solicita asegurar adecuadamente los materiales que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes u otros objetos que puedan desplazarse con el viento y provocar accidentes o daños.

En el caso de quienes deban circular en vehículo, se aconseja retirar los autos estacionados en zonas anegables, conducir a velocidad reducida, mantener siempre las luces encendidas y extremar las medidas de seguridad al volante.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, recordó que ante cualquier emergencia vinculada a inundaciones, caída de árboles u obstrucciones en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 105, que se encuentra habilitada para brindar asistencia las 24 horas.