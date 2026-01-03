Andrés Malamud advierte: “Por ahora presenciamos el descabezamiento, pero no el cambio de régimen en Venezuela”

El politólogo y consultor en política internacional analiza la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sus posibles consecuencias para la región y el papel de otras potencias. Para Malamud, el multilateralismo y el derecho internacional ceden ante la fuerza y las esferas de influencia.

Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor por el Instituto Universitario Europeo (Florencia), ofreció a El Tribuno un panorama sobre la reciente acción de Estados Unidos en Venezuela.

Según el experto, lo que se observa es un descabezamiento del régimen más que un cambio, con objetivos centrados en el narcotráfico y no en la democracia. Malamud contextualiza la intervención dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, evalúa riesgos regionales y compara la situación con episodios históricos de la región.

¿Qué análisis hace de lo que viene ahora y cómo ve la región ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

Por ahora presenciamos el descabezamiento, pero no el cambio, de régimen. El objetivo explícito de Trump nunca fue reponer la democracia sino combatir el narcotráfico, por lo que es verosímil que negocie con los sucesores de Maduro como negoció con él. Esta intervención ratifica que el multilateralismo y el derecho internacional hoy no funcionan ni como pretextos; en cambio, se impone la fuerza y las esferas de influencia entre grandes potencias.

Factores detrás de la intervención

¿Qué factores cree que han llevado a este momento de intervención de Estados Unidos en Venezuela?

La reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Trump definió al continente americano como prioridad. Eso implica que, en aplicación de la Doctrina Monroe, expulse a las potencias extra regionales y a sus aliados locales.

¿Cuáles serán las consecuencias políticas, sociales y económicas para Venezuela a corto y largo plazo?

Nadie sabe.

¿Cómo puede esta incursión afectar la estabilidad y la política de los países vecinos?

Si Venezuela se estabiliza será bueno para los vecinos; si no, seguirá expulsando población y desestabilizando a los vecinos más cercanos, mientras mejora el stock migratorio de países más lejanos como Argentina y Uruguay.

¿Qué rol podrían jugar otras potencias como Rusia, China o la ONU en esta situación?

La ONU, ninguno. China no va a intervenir, y Rusia fue alertada previamente y probablemente haya negociado condiciones de retirada.

¿Qué escenarios posibles visualiza para los próximos meses y cuál le parece más probable?

Democratización inmediata, transición prolongada o reequilibramiento autoritario. El primero es altamente improbable.

¿Puede dar ejemplos históricos o comparaciones con otras intervenciones en América Latina que ayuden a entender mejor esta situación?

En 1989 EEUU invadió Panamá y capturó a su presidente, Roger Noriega. Esta vez no hubo ocupación territorial ni muertos en combate sino negociación y entrega. Siempre es mejor que no haya derramamiento de sangre.