Alerta amarilla en Salta: se registraron fuertes vientos, hubo cortes de energía y permanece la amenaza de tormentas

Luego de un breve episodio de fuertes vientos en la ciudad de Salta y a otras localidades del interior provincial, la alerta amarilla se actualizó este sábado, a las 17.47, para todo el territorio provincial.

En la capital salteña, las ráfagas provocaron la caída de árboles, principalmente en la avenida de los Corsos, en inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena.

Un árbol se desplomó sobre una tribuna de la calle lateral del Martearena, armada para los corsos.

La situación no fue exclusiva del área metropolitana. En Santa Victoria Este y Las Lajitas, como en otras localidades de Anta, también se registraron fuertes ráfagas, en el marco de un escenario climático inestable que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una alerta temprana.

El viento azotó en Santa Victoria Este. Foto: El Picante Facebook

Con respecto a la última actualización por parte del SMN, se reafirma la existencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, especialmente durante esta noche y la mañana del domingo.

"Tiene que ingresar aire frío"

Por su parte, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó que “una línea de inestabilidad, que es la más complicada, ya pasó, y ahora tiene que ingresar aire más frío del sur y la actividad del Alta Boliviana”, lo que favorecerá un cambio en las condiciones del tiempo.

Según datos oficiales del SMN, este sábado la temperatura máxima alcanzó los 35 grados en la capital salteña, lo que además generó una alta demanda de energía eléctrica, según lo explicó la empresa Edesa.

Para este domingo se espera una merma significativa de temperatura, con una máxima estimada en 24 grados. Además, se pronostican lluvias durante la mañana y nuevamente por la noche, en un cierre de fin de semana marcado por la inestabilidad climática.

Cortes de energía

Edesa informó que durante las primeras horas de la tarde de este sábado "se registró una fuerte oscilación en el sistema eléctrico nacional, como consecuencia de la de demanda provocada por las altas temperaturas".

Esta situación generó interrupciones en el suministro eléctrico en distintas localidades de los departamentos San Martín, Orán y Anta.

Por otra parte, en la ciudad de Salta Capital, en el marco de las lluvias y vientos registrados, se produjo la salida de servicio de líneas que abastecen a barrios de la zona norte. Asimismo, actualmente equipos técnicos trabajan en barrio Miguel Ortiz, donde la voladura de un techo de chapa afectó instalaciones eléctricas.