VIDEO El trágico desenlace de un duelo a cuchillazos que conmociona a Chaco

El sol del primer día del año apenas asomaba sobre la Ruta Provincial 90 cuando el eco de la música y los brindis fue silenciado por el brillo de las hojas de acero. Lo que debía ser una jornada de esparcimiento en el Complejo Turístico Laguna El Tigre, en la localidad de General San Martín, Chaco, se transformó en cuestión de segundos en un escenario de muerte. Bajo la mirada atónita de decenas de personas que aún festejaban el inicio del 2026, dos jóvenes decidieron dirimir sus diferencias mediante un anacrónico y letal "duelo criollo".

La secuencia, que rápidamente se viralizó en redes sociales a través de filmaciones caseras, muestra la crudeza del enfrentamiento. Los protagonistas, uno vestido con remera blanca y otro con remera roja, se desafiaron en plena calle. En medio de los lances, el joven de rojo, identificado posteriormente como Diego Raúl Gauna, de 27 años, detuvo su marcha al sentir un impacto en el torso. Al levantarse la prenda, la sangre que comenzaba a brotar confirmó la gravedad de la estocada en la zona torácica izquierda.

El horror se apoderó del predio cuando Gauna, tras retroceder unos metros buscando refugio, se desplomó inconsciente en la vereda, cerca del sector de baños. A pesar de los intentos desesperados de algunos presentes por auxiliarlo, el joven falleció en el lugar antes de que la asistencia médica pudiera intervenir. Los gritos de desesperación que se oyen en los registros fílmicos dan cuenta de una tragedia que empañó por completo los festejos.

Cerca de las 7 de la mañana, efectivos policiales arribaron al complejo y confirmaron el deceso. En la escena del crimen, los peritos hallaron un cuchillo de 23 centímetros con manchas rojizas, presuntamente el arma utilizada para terminar con la vida de Gauna. El despliegue de la División de Investigaciones Complejas no tardó en dar frutos: pocas horas después, lograron la detención de Adrián Ariel Roque Vallejos Aquino, de 23 años, señalado como el presunto agresor.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Investigación Penal N°2 a cargo de la doctora Andrea Langellotti, maneja la hipótesis de que no se trató de un cruce fortuito. Fuentes cercanas al caso indican que ambos involucrados tenían antecedentes previos de conflictividad y que habrían concurrido al predio turísticos ya armados, lo que sugiere una disputa que venía gestándose tiempo atrás.

En el operativo de rastrillaje, la policía secuestró elementos que ayudan a reconstruir las horas previas al fatal desenlace: un automóvil Volkswagen Gol, una motocicleta Motomel Blitz, conservadoras con bebidas alcohólicas y prendas de vestir con rastros hemáticos.

Actualmente, Vallejos Aquino permanece alojado en la comisaría de General San Martín, imputado preliminarmente por homicidio en riña. Mientras la comunidad chaqueña intenta procesar la violencia del suceso, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de rigor antes de ser entregado a sus familiares para el último adiós.