Robaron a un motociclista y fueron detectados por cámaras en villa Primavera

La escena duró apenas unos minutos, pero dejó expuesta una dinámica que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos de la ciudad: un hecho delictivo cometido a la vista de vecinos, el seguimiento silencioso a través de cámaras de seguridad y una intervención rápida que evitó que el robo quedara impune. Esta vez ocurrió en Villa Primavera, en la zona sudeste de la Ciudad de Salta, y tuvo como víctima a un motociclista.

El episodio se registró durante la madrugada del miércoles, cuando operadores del Centro de Videovigilancia advirtieron una situación irregular en la intersección de Monje Ortega y Echenique. A través del monitoreo, se observó cómo dos hombres se apoderaban de distintos elementos pertenecientes a un motociclista y se retiraban del lugar.

Con esa información, se dio aviso inmediato a efectivos del Departamento Seguridad Urbana, que desplegaron un operativo en el sector. La clave fue el seguimiento en tiempo real: las cámaras permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y orientar a los móviles policiales hacia las calles por donde se desplazaban.

Minutos después, los uniformados lograron ubicar e identificar a los dos sujetos, ambos mayores de edad, en inmediaciones del lugar del hecho. Durante el procedimiento se recuperaron los elementos robados, que posteriormente fueron restituidos a la víctima.

Desde fuentes oficiales se indicó que la actuación se encuadró en un procedimiento preventivo, coordinado entre el sistema de videovigilancia y el personal en la calle, una modalidad que viene siendo utilizada de manera creciente en distintos barrios de la Capital.

En la causa tomó intervención la Fiscalía Penal de la zona, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal de los demorados y avanzar con las medidas judiciales de rigor.