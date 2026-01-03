"Brutal ataque": el vice de Maduro exige una prueba de vida de su líder y denunció que hay venezolanos muertos

inicia sesión o regístrate.
El ministro del Interior de Venezuela y mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, habló por la noche a poco de conocerse la operación militar y denunció que hay venezolanos muertos por los ataques liderados por Donald Trump.
Rodeado de soldados, en un discurso que fue transmitido por televisión, el chavista dijo: “Acá hay un pueblo que está organizado, que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque o ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor? ¿Ante el asesinato de civiles?“.
Tras ello denunció que cayeron bombas contra civiles, habló de “una masacre” y aseguró que “el país está en completa calma”.
“Venezuela sabe que ha sido agredida. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Concretaron un ataque vil contra un pueblo que dormía, cobardemente. Llamo a mantenernos alerta, no caigamos en la provocación. El pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Nosotros venceremos”, cerró.