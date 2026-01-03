PUBLICIDAD

28°
3 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
caida de nicolas maduro
Captura de Nicolás Maduro
Ataque de EEUU a Venezuela
caida de maduro
El tiempo en Salta
Captura de Nicolás Maduro
Rally Dakar 2026
Alimentación en verano
Venezuela
Balnearios municipales

Los natatorios municipales entran en pausa hasta el domingo tras el fuerte temporal

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de Salta obligaron a reprogramar la actividad en los complejos municipales. La medida busca garantizar la seguridad, avanzar con tareas de mantenimiento y preservar las instalaciones para su reapertura.
Sabado, 03 de enero de 2026 08:16
Los balnearios municipales de las Ciudad de Salta permanecerán cerrados hasta el domingo.
La lluvia no solo cambió el ritmo de la ciudad, también obligó a poner un freno momentáneo a uno de los espacios más elegidos por los salteños en plena temporada estival. Tras el temporal registrado el viernes por la tarde, los natatorios municipales permanecerán cerrados hoy y no habrá atención al público en ninguno de los complejos.

Desde el área responsable de la administración de estos espacios se informó que la decisión responde a criterios de prevención, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en los predios. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la acumulación de agua y sedimentos, hacen necesario realizar controles y trabajos antes de permitir nuevamente el ingreso del público.

En ese marco, se detalló que los natatorios Xamena y Vitale podrían reabrir el domingo, siempre y cuando el clima acompañe y las tareas previstas se completen sin inconvenientes. Ambos complejos aprovecharán la jornada del sábado para llevar adelante labores de mantenimiento, limpieza general y puesta a punto de las instalaciones, con el objetivo de dejarlas en óptimas condiciones.

Distinta es la situación del natatorio Perón, que retomará su funcionamiento el lunes, dado que los domingos permanece cerrado de manera habitual. Allí también se realizarán controles y ajustes necesarios tras el paso de la tormenta.

La expectativa está puesta en una mejora del tiempo que permita recuperar la normalidad y que la comunidad vuelva a disfrutar de estos espacios públicos, considerados ya un clásico del verano salteño. Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles nuevas actualizaciones vinculadas al clima y al estado de los natatorios.

