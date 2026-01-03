Exteniente coronel venezolano contó a El Tribuno: “Falló la inteligencia o el dictador tenía su salida negociada”

En medio de las versiones cruzadas sobre lo ocurrido en Venezuela tras la sorpresiva salida de Nicolás Maduro del poder, el ex teniente coronel venezolano José Soto Ruiz, ex oficial activo de contrainteligencia militar, brindó su mirada sobre los hechos y descartó de plano una intervención militar directa. “No estoy en estos momentos en la provincia de Salta. Sí tengo familiares en Venezuela, hermanos, y por lo que ellos me comentan no hubo una extracción en el ámbito militar”, afirmó Soto Ruiz al comenzar la entrevista.

Según su análisis, lo ocurrido habría sido el resultado de una negociación política de alto nivel. “Esto fue una entrega coordinada por Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al final, Maduro se sale del problema, desaparece, como pasó con Chávez, y luego buscan chivos expiatorios dentro de la cúpula”, aseguró.

Consultado sobre la situación en las calles, Soto Ruiz fue tajante: “El pueblo está tranquilo en Caracas. No está en armas, como pedía Maduro. El negocio fue su salida”.

Desde su experiencia militar, también puso el foco en un dato clave: “Yo fui oficial activo de contrainteligencia militar. Las baterías antiaéreas de Venezuela, que fueron entregadas por convenio ruso, no estaban encendidas. Las bases aéreas no fueron atacadas y no hubo aviones destruidos”. Para el ex militar, esto refuerza la hipótesis de un acuerdo previo. “Falló la inteligencia o el dictador ya había conversado en privado con Trump y tenía su salida negociada”, señaló.

En cuanto al futuro político del país, Soto Ruiz planteó una hoja de ruta clara. “Con toda sinceridad, primero debería haber una transición, con la toma del poder del señor Edmundo González, porque fue elegido por voluntad popular”, sostuvo. A eso sumó una serie de medidas urgentes: “Deben liberar a los más de 500 presos políticos y eliminar las leyes del odio que no dejan expresarse al venezolano. Luego hay que llamar a elecciones de diputados, gobernadores y alcaldes”.

Finalmente, remarcó la necesidad de un proceso de reconciliación nacional. “Hay que crear la unificación del venezolano sin distinción política y avanzar en la repatriación de casi 8 millones de personas que se fueron, dejando sus casas y sus vidas, para poder salir adelante como nación”, concluyó.