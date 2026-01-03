Padrino López denunció un ataque masivo y ordenó el despliegue total de las fuerzas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció una incursión militar de los Estados Unidos con misiles y helicópteros de combate sobre zonas civiles de Caracas y otros puntos del país, advirtiendo que la nación no se rendirá ante la ofensiva.

Según pudo saber , el funcionario informó que las fuerzas invasoras profanaron el suelo venezolano en las localidades de Fuerte Tiuna, la capital, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El titular de la cartera dijo que los proyectiles impactaron en urbanismos de población civil, por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles víctimas.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", afirmó Padrino López a través de un video difundido en sus redes sociales, donde calificó la acción como "ruin y cobarde".

Ante el avance extranjero, el jefe de las Fuerzas Armadas anunció una respuesta militar de gran escala en todo el territorio. "Activaremos un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral", sostuvo.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a la población para mantener el orden y evitar que la situación derive en un descontrol social. "Pido evitar el caos y la anarquía que son armas tan letales como las bombas. Nos han atacado, pero no nos doblegarán", concluyó.