El mapa del verano salteño: una hoja de ruta para hoy y mañana

Cuando el sol de enero comienza a marcar el pulso del año, Salta no solo ofrece un refugio climático, sino una experiencia sensorial completa. Lejos de los itinerarios convencionales, la provincia ha diseñado para este 2026 una propuesta federal que busca descentralizar el turismo y poner en valor el ADN de cada uno de sus municipios. Bajo el paraguas del Ministerio de Turismo y Deportes, el actual Calendario Turístico de Verano se presenta como un tejido de más de 900 actividades que abrazan las siete regiones del territorio, permitiendo que tanto el visitante foráneo como el propio salteño descubran un destino nuevo a la vuelta de cada cerro.

La premisa es clara: que la identidad local sea la protagonista. Desde el verde intenso de las yungas hasta el silencio místico de la Puna, este fin de semana del 3 (sábado) y 4 (domingo) de enero la agenda se vuelve vibrante, combinando la gastronomía regional, el deporte de aventura y esos ritos ancestrales que solo el Norte sabe conservar.

Agua, bienestar y adrenalina

Para quienes buscan escapar del ritmo urbano, La Caldera se posiciona como el epicentro del bienestar. Este sábado 3, el Dique Campo Alegre se convierte en un espejo de calma para la práctica de Stand Up Paddle y sesiones de Tai Chi Chuan al amanecer y atardecer, una combinación perfecta de deporte y espiritualidad.

Por su parte, Coronel Moldes apuesta a la calidez de su gente. Hoy, la Plaza General Güemes recibirá al Primer Turista con honores, mientras que al caer el sol, el cine bajo las estrellas invadirá los barrios. En la cercanía, Cerrillos despliega su encanto artesanal con las ferias "Manos Cerrillanas" y "La Morena", donde el color de la producción local es el gran atractivo.

El llamado de la montaña

Si el norte provincial invita a la selva, los Valles Calchaquíes y la Puna invitan a la historia. En La Poma, el Festival de la Trucha promete ser el evento cumbre de este sábado, con música en vivo bajo el cielo diáfano de la altura.

Para los amantes del senderismo y el pasado precolombino, Guachipas abre las puertas de sus Cuevas Pintadas. Las excursiones guiadas al centro de interpretación del arte rupestre y la caminata hacia la cascada de Alemanía representan una oportunidad única para conectar con la geología y el legado de nuestros antepasados.

Hoja de ruta para este fin de semana

Para que no te pierdas nada, aquí detallamos los puntos clave del despliegue turístico:

Municipio Actividad Destacada Fecha y Hora La Poma Festival de la Trucha (Escenario Eulogia Tapia) Sábado 3 - 23:00 hs La Caldera Meditación, Tai Chi y té matcha frío (Dique) Sábado 3 - 08:00 y 18:00 hs Guachipas Excursión a las Cuevas Pintadas Hasta el domingo 4 - 07:00 hs Metán Caminata a las serranías de Balderrama Sábado 3 - 07:00 hs Tartagal Matsuri de Reyes y Feria de Arte Nativo Domingo 4 - 20:00 hs Campo Santo Verano en el Balneario Roberto Romero Domingo 4 - 09:00 hs Salta Capital Navidad Azul en Plaza Belgrano Hasta el domingo 4 - 18:00 hs Payogasta Muestra "Las Memorias del Pimiento" Hasta el domingo 4 - 08:00 hs

Sabores y ferias: el pulso del domingo

El cierre del fin de semana tendrá un marcado acento gastronómico y cultural. En el sur, Metán invita a recorrer sus serranías, mientras que en el norte extremo, Tartagal se viste de fiesta con los Balcones Gastronómicos y el colorido "Matsuri de Reyes", una fusión cultural imperdible en la Plaza San Martín.

En los Valles, Molinos y Payogasta mantienen viva la llama de la tradición con la recepción de turistas y exposiciones que narran la historia de productos emblemáticos como el pimiento.

Este despliegue no es solo una lista de eventos; es la confirmación de que Salta entiende el turismo como una herramienta de desarrollo para sus comunidades. Cada feria en Cerrillos, cada cabalgata en La Caldera y cada visita guiada en la Quebrada de las Conchas es una invitación a ser parte de una provincia que, este verano, se siente más viva que nunca.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten la provincia contratar alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse ingresando a https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de garantizar una estadía segura y de calidad.

El calendario completo, con fechas, lugares y detalles de todas las actividades de la temporada, puede consultarse en https://calendar.turismosalta.gov.ar/