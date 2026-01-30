Asisten a 45 familias tras el temporal en Rosario de Lerma

El fuerte temporal registrado el pasado 7 de enero, con más de 110 milímetros de lluvia en pocas horas, un fenómeno extraordinario para la zona, dejó graves consecuencias en distintos barrios de Rosario de Lerma. Decenas de familias sufrieron inundaciones, pérdidas materiales y daños estructurales en sus viviendas. En algunos casos, los vecinos perdieron techos, muebles, electrodomésticos y pertenencias esenciales. En el barrio San Rafael, incluso, un automóvil fue arrastrado por la corriente. La situación también se replicó en otros sectores periféricos de la ciudad, donde una vez más quedó en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias frente a fenómenos climáticos extremos.

Desde el municipio informaron que ese mismo día se inició un relevamiento a través del área de Acción Social, con el objetivo de dimensionar los daños y canalizar la ayuda. Según explicó la Secretaria de Gobierno, Fátima Chocobar, el operativo permitió identificar a 45 familias damnificadas.

"La asistencia inmediata consistió en la entrega de colchones, frazadas y chapas, priorizando a hogares con niños y adultos mayores. Además, se brindó tierra para el relleno de terrenos".

Uno de los hechos más graves fue el de un vecino del barrio San Rafael, cuyo vehículo, herramienta fundamental para su trabajo como albañil, fue seriamente dañado por la correntada. Para su reparación, el municipio aportó aproximadamente 1,7 millones de pesos.

En total, según datos oficiales, la ayuda destinada a las familias afectadas osciló entre los 8 y 10 millones de pesos, financiados con fondos municipales y complementados con asistencia de la provincia a través del programa de Asistencia Crítica.

Chocobar reconoció que uno de los principales déficits fue la falta de comunicación sobre estas acciones, lo que generó críticas hacia la gestión. "No siempre informamos en el momento para no exponer a las familias, pero es necesario que el vecino sepa cómo se utilizan los recursos públicos", admitió.

Desde el municipio sostienen que todas las personas afectadas recibieron algún tipo de respuesta, a pesar de que en ese mismo período se desarrollaban otras tareas complejas, como trabajos de desentierro y limpieza tras el temporal y programas de asistencia sanitaria.

Según indicó, el municipio cuenta con un fondo de 30 millones de pesos destinado a medicamentos, que actualmente también alcanza a personas con cobertura social insuficiente. En lo que va del mes de enero, se invirtieron cerca de un millón de pesos en medicamentos y más de 6 millones en subsidios para cirugías y tratamientos médicos.

Entre los casos asistidos se encuentran adultos mayores, personas en recuperación postquirúrgica y una niña con leucemia, cuya vivienda debió ser acondicionada especialmente para garantizar condiciones sanitarias adecuadas, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.