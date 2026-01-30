En 72 horas normalizarían el servicio de agua en Vaqueros

Las torrenciales lluvias de enero dejaron un saldo devastador en los acueductos de la zona norte de la ciudad de Salta, donde los ríos Wierna, Vaqueros y La Caldera recibieron caudales insospechados que modificaron el curso de las aguas y arrasaron con las defensas construidas para proteger los caños de los acueductos de la zona. Como juguetes en el río quedaron desconectados y esparcidos los caños del acueducto de Campo Alegre, inmensas piezas de 12 metros de largo, cinco toneladas de peso y casi un metro de diámetro cada una.

Tras la segunda tormenta corrió con la misma suerte el acueducto ubicado cerca del puente del río Wierna que es el que lleva suministro de agua a los barrios del norte de Salta, que por ahora se surten con pozos; y a la localidad de Vaqueros que padece el corte del suministro hace más de una semana y se provee paliativamente con el servicio de camiones cisterna. La gente está indignada, por supuesto. Desde Aguas del Norte aclararon que no se trata de una negligencia, que los caudales modificaron el curso del río y que esta situación inesperada los ha superado. Aseguran que en 72 horas se reanudará el suministro normal.

En diálogo con El Tribuno, vecinos afectados reclamaron enfáticamente explicaciones a cerca de cómo una crecida pudo dañar un acueducto recientemente ejecutado con un presupuesto millonario, y pidieron saber si el diseño de la obra contempló las contingencias climáticas habituales de la región.

Consultado el gerente general de Aguas del Norte, ingeniero Juan Bazán, explicó que "las lluvias torrenciales de enero provocaron el avance del caudal del río La Caldera en la localidad homónima, y en La Calderilla. Se trabajo mucho con maquinaria pesada para evitar el avance del río y que cause el daño que hizo finalmente. Ya cuando comenzamos a monitorear la situación vimos que el acueducto de Campo Alegre empezó a correr riesgo porque las defensas comenzaron a ceder. En ese momento ya teníamos equipos pesados en la zona trabajando para proteger el acueducto que son más de 20 kilómetros de cañerías".

Continuó: "Aguas arriba de La Caldera, en una zona donde hay cámaras con válvulas de aire, comenzó a ceder el terreno, los caños quedaron descubiertos y comenzaron a moverse y a desconectarse. Son caños de 5 toneladas, de 12 metros de largo y de casi 1 metro de diámetro, cada uno. Por ese motivo tuvimos que sacar de servicio la planta de Campo Alegre y abastecer a La Caldera, La Calderilla y a Vaqueros con el viejo sistema".

Bazán señaló que "luego, con la siguiente tormenta, se produjo otro deslizamiento entre Vaqueros y la capital, cerca del puente Wierna, que sacó de servicio el otro acueducto porque se desconectaron los caños que también quedaron desparramados en el lecho del río. Este es el problema que persiste y deja sin el suministro regular a Vaqueros. Lo que se solucionó ya es el tramo desde Campo Alegre hasta La Caldera y La Calderilla. Ahora estamos trabajando en la zona del puente Wierna que afecta a Vaqueros y al norte de Salta, y calculamos que en 72 horas se podrá habilitar ese servicio".