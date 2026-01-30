PUBLICIDAD

Nacionales

Formalizan el cupo de carne vacuna para exportar a Estados Unidos

El Gobierno distribuyó casi 20 mil toneladas para el ciclo 2026.
Viernes, 30 de enero de 2026 00:47
El Gobierno nacional oficializó la distribución de 19.956,345 toneladas de carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada con destino a EEUU para el ciclo comercial 2026. El cupo forma parte de las 20.000 toneladas anuales que ese mercado otorga a la Argentina y fue asignado mediante la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Agricultura, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La asignación se dividió en dos categorías: 19.000 toneladas para la Industria y 1.000 toneladas para Proyectos Conjuntos. En total se inscribieron 72 postulantes, de los cuales 39 correspondieron al sector industrial y 33 a proyectos conjuntos. En el proceso, la autoridad de aplicación desestimó a 4 firmas. El Grupo Tresnal fue excluido por no contar con habilitación sanitaria y el Frigorífico Villa Olga S.A. por no acreditar antecedentes de exportación. En tanto, Agropecuaria Santa María y San Pedro Agropecuaria fueron inhabilitadas tras haber renunciado a la totalidad de su cupo en 2025.

La resolución incluyó autorizaciones especiales: Frigorífico Gorina recibió un permiso excepcional para operar en establecimientos de terceros por un siniestro en su planta. Y se otorgó tratamiento de grupo económico a Black Bamboo Enterprises, Frigorífico Alberdi, Mattievich S.A y Carnes Pampeanas, para operar sus asignaciones de forma indistinta. El Fondo de Libre Disponibilidad quedó en 43,655 toneladas. Y para la categoría Industria, el fondo inicial fue cero.

 

