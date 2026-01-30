Una mujer protagonizó una saga de violencia en Vaqueros

El fiscal penal 1 en feria imputó provisionalmente a una mujer de 38 años por los delitos de amenazas, amenazas con armas, lesiones, lesiones agravadas por el vínculo, coacción y desobediencia judicial, todos en concurso real. La acusada fue asistida por la defensa oficial y prestó declaración, en el marco de causas tramitadas ante la Subcomisaría de Vaqueros.

Según la investigación, los hechos se sucedieron a lo largo de varios meses y exhiben un patrón reiterado de violencia y hostigamiento. El primer episodio se remonta a abril de 2025, cuando la mujer fue denunciada por amenazas contra varias personas en las inmediaciones de un domicilio particular. De acuerdo con las actuaciones, tras ingerir alcohol habría intimidado a los presentes con una botella de vidrio rota, lo que motivó la intervención policial y su detención.

En julio se registró un nuevo conflicto, esta vez con una agente de Tránsito municipal, luego de un control vehicular en el que se retuvo una motocicleta conducida por el hijo de la imputada. Horas después, la mujer se presentó en el domicilio de la trabajadora municipal, a quien habría empujado y amenazado con incendiar su vivienda si no retiraba el rodado y asumía el pago de las multas. A raíz de ese hecho, la Justicia dispuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia.

Durante agosto, en un evento público realizado en Vaqueros, la imputada fue retirada del predio por encontrarse alterada y agresiva. En ese contexto, se resistió al procedimiento policial, intentó agredir a los efectivos y lanzó amenazas e insultos contra una agente, quien resultó lesionada al caer durante el forcejeo.

A fines de septiembre, protagonizó otro episodio violento al intentar abrir por la fuerza un vehículo estacionado frente a una vivienda. Al ser increpada por el conductor, lo habría golpeado en el rostro. Tras la llegada de la policía, volvió a amenazar al damnificado y a su grupo familiar.