"Verano Andino 2026" con carnaval, talleres y propuestas turísticas

El emprendedor turístico René Ramos contó por Radio Salta que se puso en marcha "Campo Quijano se reactiva: Verano Andino 2026", un programa de actividades para enero, febrero y marzo que toma al carnaval como eje. Explicó que no se presentó un calendario cerrado, sino el inicio de un proceso impulsado por el sector privado para fortalecer la agenda turística del municipio, con encuentros culturales, propuestas gastronómicas y talleres para niños vinculados a tradiciones como la copla.

Ramos adelantó que el ciclo tendrá su cierre el 2 de abril con una propuesta solidaria: la carrera "Desafío de las Cuevas" a 3500 metros sobre el nivel del mar. Además, señaló que las actividades incluirán traslado desde Salta y se extenderán a distintos puntos como Las Cuevas, El Alfarcito y otras localidades que se suman al circuito.

De esta forma, Campo Quijano presentó la agenda oficial del Carnaval 2026, una propuesta cultural y turística que recupera las tradiciones del carnaval de antaño y se extenderá durante varias semanas en distintos puntos del municipio.

Desde Campo Quijano, La Silleta, Las Lomitas y la Quebrada del Toro, vecinos y visitantes podrán participar de actividades comunitarias que combinan música, danza, canto popular y el clásico juego con agua, reafirmando el espíritu festivo del Portal de los Andes.

El Carnaval de Campo Quijano 2026 invita a reencontrarse con las costumbres ancestrales, el colorido de las comparsas y la alegría compartida en familia. La programación incluye ceremonias de desentierro, corsos nocturnos, carnavales infantiles, homenajes culturales y rituales simbólicos que reflejan la identidad de la región. Uno de los momentos más esperados será la bajada y quema del Pujllay, que simboliza el cierre del ciclo festivo y se realizará en distintos puntos del municipio.

La Agenda Carnaval 2026 en Campo Quijano consolida al municipio como un punto clave del calendario cultural de Salta:

- Domingo 1 de febrero: Desentierro del Carnaval en Las Lomitas, Rancho El Torito de 12 a 22. Corsos de la Familia en Avenida 9 de Julio de Campo Quijano de 18 a 22.

- Jueves 5 de febrero: Corsos de Carnaval en avenida Chile a las 20.

- Domingo 8 de febrero: Carnaval en el Viaducto El Toro RN 51 km 28, a las 14. Encuentro de Copleros y Copleras (Homenaje a Doña Justina Calisaya) en Rancho El Torito, Las Lomitas a las 12 hasta las 22. Corsos de la Familia en Avenida 9 de Julio de 18 a 22.

- Jueves 12 de febrero: Jueves de Comadres. Actividades en Campo Quijano y La Silleta. Corsos de Carnaval en avenida Chile a las 20.

- Sábado 14 de febrero: Carnaval Infantil en La Silleta, en plaza 8 de Diciembre a las 15. Estación Carnaval – Tren a las Nubes. Feria de Artesanos en Campo Quijano.

- Domingo 15 de febrero: Desentierro del Carnaval Silletano a las 11. Elección de la Reina de la Flor y la Albahaca en Rancho El Torito, Las Lomitas a las 12. Corsos de la Familia en Avenida 9 de Julio desde las 18.

- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnavales grandes, carroza de agua, entierros del carnaval y quema del Pujllay en Campo Quijano, La Silleta y Las Lomitas.

- Lunes 23 de febrero: La Yapita del Carnaval en Rancho El Torito, Las Lomitas, a las 12.