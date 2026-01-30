Empresarios turísticos, cautos tras la reunión con la ministra Arancibia

Tras una reunión de trabajo con la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, los empresarios del sector turístico coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo con el Estado provincial, pero se mostraron cautos frente a una temporada que, según admiten, no logró los niveles de ocupación esperados y quedó rezagada en comparación con otros destinos del país.

El encuentro se desarrolló en un contexto de preocupación empresaria por el desempeño de la temporada, que días atrás fue evaluado por referentes del sector privado con una ocupación promedio cercana al 35%, cifra que consideran baja para esta época del año. Desde el Ministerio de Turismo, en tanto, se sostuvo que los niveles de ocupación se ubicaron en torno al 50%, una diferencia que refleja lecturas distintas del impacto real de la temporada, según el rubro, la ubicación geográfica y el tipo de establecimiento.

Según admitieron empresarios consultados, en off, existe escepticismo respecto de una mejora sustancial en el corto plazo, aun con las acciones promocionales en marcha. La cautela se apoya en un escenario económico complejo, en decisiones de viaje cada vez más tardías y en un turista más selectivo en el gasto, factores que, según remarcan, condicionan la rentabilidad y la planificación del sector.

Durante la reunión, el equipo del Ministerio de Turismo y Deportes, junto a las sociedades del Estado vinculadas al sector, presentó los principales lineamientos del Plan de Promoción Turística 2026, que contempla acciones en mercados estratégicos nacionales e internacionales, campañas de posicionamiento del destino, promoción directa, trabajo con operadores y presencia sostenida en espacios clave para la comercialización turística.

Arancibia remarcó que "el diálogo permanente con el sector privado es una prioridad para la gestión" y explicó que estas instancias buscan escuchar inquietudes, repasar lo que se viene haciendo y, si es necesario, ajustar o priorizar nuevos cursos de acción. También subrayó que el Estado provincial tiene un rol central en generar demanda, construir reputación de marca y acompañar al sector privado con planificación, promoción y políticas públicas que fortalezcan la competitividad del destino.

Una de las voces que se expresó públicamente con El Tribuno tras el encuentro fue la de Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), quien valoró la convocatoria oficial y el compromiso de las cámaras.

Referentes

"Me pareció una reunión productiva. El diálogo es fundamental para abordar los desafíos del sector. Todos trabajamos para que Salta siga siendo el destino que fue siempre y tenemos mucho a nuestro favor: nuestros atractivos culturales y naturales, nuestra gastronomía única", señaló.

Rivella sostuvo además que "si le va bien al turismo, le va bien a todos" y consideró que el Estado debe ver a la actividad como "un sector productivo importantísimo, que requiere políticas claras". "Es un gesto atinado y coherente que la ministra nos haya convocado. Estamos para construir juntos", agregó.

Desde el sector hotelero y gastronómico, el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, Juan Chibán, indicó que el empresariado continúa analizando el escenario con prudencia y sin triunfalismos.

"Nuestra cámara está teniendo reuniones con referentes hoteleros y gastronómicos de la provincia para analizar la situación actual y pensar estrategias hacia adelante. Hoy (por ayer) tuvimos una larga reunión con hoteleros y mañana será con los gastronómicos", explicó.

Los empresarios también plantearon que la cautela no implica una postura de confrontación con el Gobierno, sino la necesidad de alinear expectativas con datos concretos. En ese sentido, remarcaron que valoran el diálogo institucional, pero advirtieron que la recuperación del sector dependerá no solo de la promoción turística (para varios es poca), sino también del contexto económico general, el nivel de consumo y la previsibilidad para planificar tarifas, inversiones y empleo.

Monitoreo

Como resultado del encuentro, se acordó dar continuidad a estas instancias de trabajo, con nuevas reuniones en el ámbito de las cámaras empresarias, con el objetivo de seguir monitoreando la evolución de la temporada, contrastar datos de ocupación y consensuar medidas frente a un escenario que el propio sector describe como complejo y todavía incierto.

Participaron de la reunión, en representación del sector privado, la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), Lía Rivella; el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Diego Patrón; el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, Juan Chibán; el secretario general de UTHGRA, Cristian Espíndola; y el representante de ADOPTA, Gustavo Suárez.