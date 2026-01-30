Febrero arranca con un golpe al bolsillo: fuerte suba del gas y nuevo ajuste eléctrico

Febrero llegará con un nuevo impacto directo en el presupuesto de los hogares salteños. A partir del primer día del mes, la tarifa de gas natural tendrá un incremento promedio del 16,86% a nivel nacional, una suba que se aplicará en todo el país y que alcanzará de lleno a los usuarios residenciales de la provincia, incluso en un período de bajo consumo.

El aumento se enmarca en el proceso de reordenamiento del esquema de subsidios energéticos impulsado por el Gobierno nacional. Según explicaron desde la Secretaría de Energía, la actualización tarifaria responde a una combinación de factores que comienzan a regir de manera simultánea, entre ellos la Revisión Quinquenal Tarifaria, el ajuste mensual por fórmula que contempla la evolución del IPIM y el IPC, la aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y la implementación de un precio de gas unificado y fijo para todo el año.

Este último punto explica el salto concentrado en febrero. De acuerdo con la interpretación oficial, aplicar el aumento en un mes de menor demanda apunta a otorgar previsibilidad a los usuarios y evitar que las facturas se disparen durante el invierno, cuando el consumo crece de manera significativa. “La idea es evitar picos estacionales y distribuir el impacto a lo largo del año”, señalaron fuentes del área energética.

En términos concretos, los cálculos oficiales muestran que el impacto variará según la categoría y el nivel de consumo. La categoría Residencial R1, la más numerosa del sistema y que representa cerca del 42% del total de usuarios (casi cuatro millones de hogares), tendrá incrementos de 3.000 pesos o menos, mientras que uno de cada cinco usuarios registrará subas inferiores a 1.000 pesos.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que concentran alrededor del 70% de los usuarios de gas del país, los aumentos promedio se ubicarán entre 960 y 6.400 pesos. En tanto, para el 30% restante, correspondiente a hogares con consumos más elevados, los incrementos oscilarán entre 2.900 y 11.300 pesos, según estimaciones oficiales.

En paralelo, el Gobierno nacional también dispuso un ajuste del 3,59% en la tarifa eléctrica para las áreas atendidas por EDENOR y EDESUR, un incremento que no alcanza a Salta y que se limita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, aunque forma parte del mismo proceso de actualización de los servicios públicos.

De esta manera, el aumento del gas, de alcance nacional, se convierte en el principal factor de presión sobre el bolsillo de las familias salteñas en el arranque de febrero, en un contexto donde los servicios públicos vuelven a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de los hogares.