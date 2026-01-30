PUBLICIDAD

30 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Planta de marihuana
Narcomenudeo en Salta
Pesca ilegal en Salta
Televisión
Susana Giménez
Farándula argentina
Bendita TV
Villa San Antonio
Suba del gas
Champions League
Policiales

Detuvieron a una pistolera de San Antonio

Atraparon a una mujer de 22 años en allanamientos, en "La Villa", por abuso de armas de fuego durante una pelea callejera.
Viernes, 30 de enero de 2026 10:05
Esta madrugada, la Policía logró detener a una mujer y se secuestró un arma de fuego en la Villa San Antonio.

El trabajo de los investigadores se hizo en el marco de una causa penal por "abuso de arma" que se originó por una pelea, en plena vía pública, registrada el 25 de enero pasado. Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 7.

Policías de la Dirección General de Investigaciones realizaron esta madrugada distintos allanamientos en domicilios particulares de villa San Antonio, de la Capital provincial.

El trabajo se desarrolló con la colaboración de personal de Infantería y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo, en el marco de una causa penal por abuso de arma.

La investigación se inició a partir de una pelea en la vía pública ocurrida el pasado 25 de enero, en la que se enfrentaron grupos antagónicos.

Como resultado de los operativos, se detuvo a una mujer de 22 años y se secuestró un arma de fuego, además de otros elementos de interés para la causa. 

Intervinienen la Fiscalía Penal  5 y el Juzgado de Garantías  7.

Temas de la nota

