Detuvieron a una pistolera de San Antonio

Esta madrugada, la Policía logró detener a una mujer y se secuestró un arma de fuego en la Villa San Antonio.

El trabajo de los investigadores se hizo en el marco de una causa penal por "abuso de arma" que se originó por una pelea, en plena vía pública, registrada el 25 de enero pasado. Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 7.

Como resultado de los operativos, se detuvo a una mujer de 22 años y se secuestró un arma de fuego, además de otros elementos de interés para la causa.

