Caso $LIBRA: se conoció el acuerdo confidencial que firmó Hayden Davis y Javier Milei

El caso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras la publicación de un acuerdo confidencial que fue firmado entre el empresario cripto Hayden Davis y el presidente Javier Milei, antes del lanzamiento del token.

El acuerdo, que hasta ahora no había sido reconocido oficialmente, establece un vínculo formal previo entre ambas partes, lo que reaviva las sospechas sobre el rol del mandatario en la promoción del proyecto cripto que luego terminó en un fuerte escándalo.

Según la documentación revelada, Hayden Mark Davis habría sido contratado como asesor ad honorem, en temas vinculados a blockchain e innovación tecnológica, bajo un esquema que incluía cláusulas de confidencialidad.

El texto del convenio indica que el acuerdo fue firmado unos días antes del lanzamiento y promoción de la criptomoneda, lo que contradice versiones oficiales que sostenían que Milei no tenía relación previa con los impulsores del proyecto.

Tras la promoción pública del token, $LIBRA registró una fuerte suba inicial en su cotización, seguida de un desplome abrupto que provocó pérdidas millonarias para pequeños y medianos inversores, generando denuncias y reclamos judiciales.

La aparición del documento volvió a poner el foco en si el Presidente actuó únicamente como economista o si existió una intervención incompatible con su función pública, un punto clave que ahora analiza la Justicia para determinar la gravedad del hecho.

Desde el entorno presidencial evitaron pronunciarse sobre el contenido del acuerdo, mientras que sectores de la oposición reclamaron explicaciones formales y la reactivación de las investigaciones parlamentarias.

El caso continúa bajo análisis judicial y político, y la difusión del contrato confidencial suma un elemento central para determinar si hubo responsabilidades penales, administrativas o éticas en el escándalo que rodea a la criptomoneda $LIBRA.

A continuación se muestra el documento firmado por Hayden Mark Davis y Javier Gerardo Milei:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina