La escapada de Dolores Barreiro a la Quebrada

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Dolores Barreiro elige una vez más el paisaje de Tilcara para vivir y compartir una experiencia inmersa en la cultura y la vida cotidiana del noroeste argentino. La modelo y empresaria mantiene un lazo cercano con la provincia de Jujuy, donde suele recorrer rincones y conectar con amigos y habitantes de la zona. Sus escapadas anteriores la llevaron a sitios emblemáticos como Salinas Grandes, el géiser de Catúa y los cerros de Purmamarca, mostrando la diversidad de colores y texturas del paisaje. En cada viaje, se involucra en la vida local, elige la gastronomía autóctona y suma elementos de la indumentaria tradicional a su estilo personal, algo muy celebrado por sus seguidores en las redes.

Las recorridas por el mercado municipal de Tilcara forman parte esencial del viaje. Bajo sombrillas coloridas, los puestos exhiben tomates, papas andinas, chauchas, mazorcas, uvas y especias. Barreiro se detiene a elegir productos, interactúa con los vendedores y explora los sabores locales. Lleva una cartera de tela rayada y una bolsa de mercado, accesorios característicos de la región que acompañan su vestuario relajado. Los collares de cuentas, los aros y el pañuelo atado a la cintura refuerzan una estética que fusiona lo práctico y lo autóctono.

El recorrido por las calles empedradas, rodeadas de casas de adobe y piedra, completa la postal. El clima seco y el cielo despejado definen la atmósfera de la jornada, mientras las montañas enmarcan el fondo. Las imágenes tomadas y compartidas en redes muestran no solo paisajes, sino también la vida cotidiana y los rituales urbanos de un pueblo que preserva sus tradiciones.

Dolores Barreiro resumió su sentir con una frase que encierra su filosofía: "Y el norte siempre es lindo, grande y una gran idea". Esta declaración sintetiza el vínculo profundo que mantiene con la región y el espíritu con el que recorre cada rincón del noroeste argentino.