Jorge Fandermole le pondrá "Tiempo y lugar" para actuar en la Usina Cultural

El domingo 8 de febrero, a las 21, Jorge Fandermole se presentará en el Teatro La Usina Cultural (España y Juramento, Salta), junto al músico Fernando Silva, en el marco del Ciclo de Música La Totora me Resuena – Verano 2026.

Tiempo y lugar es el título de una nueva edición discográfica de canciones de propia autoría de Jorge Fandermole de temática y género diversos: algunas con rasgos del folclore argentino y latinoamericano, y otras despojadas de referencias estilísticas específicas. A diferencia de trabajos anteriores, la sonoridad de esta edición es austera e íntima: voz y guitarra de Fandermole, sumadas al bajo y violoncello de Fernando Silva.

"Son tiempo y lugar, dos conceptos del imaginario humano que permiten considerar nuestra existencia y sus circunstancias, antecedentes y proyecciones. Espacio y tiempo, a la vez que de naturaleza cada vez más incierta ambos, se nos manifiestan en una realidad inmediata brutalmente crítica, y es ese marco sensible en el que se presenta este repertorio", argumentó Fandermole.

La presentación en Salta propone un encuentro cercano y profundo con la canción, donde la palabra, la música y el silencio dialogan desde una sensibilidad contemporánea, reafirmando la vigencia de una de las voces más singulares de la música popular argentina.

Siete discos como solista

Jorge Fandermole es autor, compositor, intérprete y docente, nació en Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, en 1956. Durante la década del 80 formó parte del movimiento musical conocido como Trova Rosarina. Ha grabado siete discos como solista: Pájaros de fin de invierno (1983), Tierra, sangre y agua (1985), Mitologías (1989), Los trabajos y los días (1993), Navega (2002), Pequeños mundos (2005), Fander (2014, disco doble) y el reciente Tiempo y lugar (2025).

Entre los numerosos reconocimientos recibidos se destacan el Premio Gardel, el Gran Premio Sadaic, el Premio Konex de Platino, y el Gran Premio a la Trayectoria Artística del Fondo Nacional de las Artes. En 2019 participó del histórico reencuentro de la Trova Rosarina, con presentaciones en el Festival de Cosquín, el Teatro Colón y distintos escenarios del país

"Desde La Totora Espacio Cultural, entendemos que es necesario ampliar el alcance de este ciclo, fortaleciendo el entramado cultural y reafirmando el valor del encuentro, la escucha y la experiencia colectiva. Intentamos seguir fortaleciendo la cultura en nuestra comunidad", dijeron desde la organización.

