Kike Aguirre sentenció que es hora de cumplir con los objetivos

Kike Aguirre no detiene su marcha artística, y en las últimas temporadas apostó fuerte a su carrera. Un cantautor con llamativo talento, que convoca a cientos de seguidoras en cada una de sus presentaciones. Ahora, acaba de lanzar su nueva canción en las redes sociales.

La cumbia se llama Condena a favor "La compuse en letra y música, apoyado siempre en mis vivencias y sentimientos más profundos. Habla del amor, del enamoramiento. Cuando uno se enamora y entrega todo, en cierta manera nos abrimos al disfrute de la compañía y del amor entregado en reciprocidad. Pero también nos exponemos a la ansiedad, al dolor, porque el amor llega con todos los matices, y aunque nos abrimos a él para disfrutar también nos abrimos al dolor más profundo si las cosas no funcionan. Aunque siempre prima lo lindo que el amor nos regala, y termina siendo una condena a favor", contó Aguirre con respecto a la flamante canción.

"Me declaro culpable amor, fui yo quien planeó el robo de tu corazón, y si amar es un delito, quiero esa condena para siempre", dice parte de la letra. "Recientemente la presenté en "La Fiesta Chayera", que se desarrolló en Santa María de Punilla, Córdoba, ante miles de personas. Fuí parte del show de mi padre", agregó Kike.

El mencionado artista es hijo del legendario Ricky Maravilla, un hombre con sobradas décadas en el mundo de la música tropical. Lo pueden seguir por: Instragram: kikeaguirre.ofi; Yautube: kikeaguirreofi. Además, la canción se encuentra todas las plataformas.

Una canción cada 40 días

"Lo grabamos en el estudio Parulo, del fabuloso Oscar Belondi. La idea es que vamos sacando una canción cada 40 días. La intención es sentirme cerca de la gente, que puedan y tengan la posibilidad de escuchar mis temas. Estamos atravesando un buen momento en la composición, y hay que aprovecharlo. No tengo dudas que, el año 2026 llegará con varias sorpresas, es hora de cumplir con los proyectos planeados para mi carrera artística", aseveró el cantante.

"Definitivamente me subí a la combi de mi padre, y lo acompañó a cada actuación. Estoy tocando la tumbadora en la banda, y me brinda un espacio para que yo pueda mostrar mi propuesta. Mi hermano me suma en la percusión", acotó.

Enrique Aguirre, conocido cariñosamente como Kike, no es solo un músico, cantante y compositor, sino también un arquitecto que ha tejido su vida entre la sensiblidad de las notas musicales y proyectos arquitectónicos. Nacido en la bulliciosa Capital Federal y adoptado por la cálida ciudad de Salta a la temprana edad de 11 años, el mencionado lleva la música en la sangre desde su infancia.

"La verdad que me siento más salteño que ninguno, mis juguetes fueron los instrumentos, por decirlo de alguna manera, es que me crié mamando los acordes musicales, es imposible otra realidad cuando tenés a un papá tan viculado con la música. Lógicamente que luego crecimos y fue una elección personal empezar a desandar mi carrera artística. También me gusta componer, siempre respetando las grandes plumas que brindó esta bella provincia. Las obras que plasmaron los poetas y escritores salteños quedarán por siempre en la historia de este bendito suelo folclórico. Yo simplemente hago mi aporte, y ojalá tenga eco en el público, y ofrezca algún mensaje constructivo", aseveró el artista.

Después de explorar diversos caminos musicales, como pertenecer al Coro de la Provincia de Salta, y experiencias en diferentes bandas tanto de folclore como rock y reggae, Kike Aguirre dio paso a su carrera como solista, llevando consigo un bagaje musical diverso y enriquecedor. Su estilo musical único fusiona ritmos de cumbia, reggae y folclore, creando una mezcla cautivadora que refleja sus raíces y experiencias de vida.