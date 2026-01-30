VIDEO El día que Pergolini bajó el tono: ironía, IA y disculpas para Susana Giménez

Durante décadas, la televisión argentina construyó su propio folclore a partir de rivalidades públicas, chicanas filosas y silencios irreconciliables. Algunas quedaron archivadas como anécdotas de época; otras, en cambio, siguen activas en la memoria colectiva. La relación entre Mario Pergolini y Susana Giménez pertenece a este último grupo: un vínculo atravesado por la ironía, el desencuentro y declaraciones que nunca encontraron punto de retorno.

Por eso, el mensaje que Pergolini publicó este miércoles, coincidiendo con el cumpleaños número 82 de la conductora, no pasó inadvertido. Lejos del cruce mediático o del comentario al pasar, el ex CQC eligió un formato más elaborado: un video con imágenes generadas por Inteligencia Artificial, donde se lo ve junto a Susana en escenas ficticias de camaradería, caminatas y cafés compartidos, como si la historia hubiera sido otra.

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana”, arranca Pergolini en el registro que difundió en redes sociales. A partir de allí, el conductor ensaya un mea culpa explícito sobre sus críticas pasadas: “Por lo que dije, por hacerme el gracioso tontamente… y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”. El tono, aunque atravesado por su habitual ironía, deja lugar a una autocrítica poco frecuente en figuras de su peso mediático.

El gesto adquiere mayor dimensión si se recuerda que Susana fue tajante en más de una oportunidad al referirse a Pergolini. La diva llegó a afirmar que “jamás” vería su programa y que no aceptaría una invitación suya bajo ninguna circunstancia, marcando un límite claro tras años de comentarios que consideró ofensivos. No se trató de un enojo pasajero, sino de una distancia sostenida en el tiempo.

En ese contexto, el recurso de la Inteligencia Artificial funciona como algo más que un guiño tecnológico. Las imágenes creadas muestran una relación que nunca existió, y el propio Pergolini lo subraya: “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy no tendríamos fotos como estas”. La frase condensa la idea central del mensaje: lo que pudo haber sido y no fue.

El momento más directo llega sobre el final, cuando el conductor asume la responsabilidad sin matices. “No pasó, y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón”, dice, dejando de lado la provocación que lo caracterizó durante años. Ya sin ironía, el cierre suma un deseo que suena a puerta entreabierta: “Yo este año voy a apostar para… para que nos veamos”.

Actualmente al frente de Otro día perfecto, Pergolini eligió que el mensaje no circule por la televisión tradicional, sino por el terreno donde hoy se reescriben muchos gestos públicos: las redes sociales. Del otro lado, Susana, figura emblemática de Telefe, aún no respondió públicamente.

Más allá de si habrá o no reconciliación, el episodio deja una postal singular del presente mediático: viejas rivalidades revisadas con nuevas herramientas, humor, memoria y una cuota de vulnerabilidad poco habitual. En tiempos donde casi todo se dice a los gritos, el pedido de perdón -aunque llegue tarde- también encuentra su lugar en la escena pública.