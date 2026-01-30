Facundo Arana y su hija: el accidente que expuso la interna familiar

Lejos de los escenarios y de la exposición pública que durante años caracterizó su vida profesional, Facundo Arana atraviesa un momento personal delicado que volvió a colocarlo en el centro de la agenda mediática. Esta vez, no por un proyecto artístico, sino por una situación familiar que involucra a su hija mayor y a su expareja, María Susini, y que habría generado un fuerte clima de tensión.

La información comenzó a circular a partir de un testimonio brindado en televisión. Según trascendió, el episodio se habría producido durante una competencia de equitación, en el marco de la denominada Copa Verano, donde la adolescente -identificada como India, hija mayor de la expareja- habría sufrido una caída mientras participaba de la prueba.

De acuerdo con la versión difundida por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, la menor fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, lo que despertó mayor sorpresa no fue el accidente en sí, sino lo ocurrido después: Arana no habría podido ingresar al centro de salud para acompañar a su hija.

“Me parece que pasó algo grave, por eso Facundo está tan nervioso y no sabe qué explicación dar sobre la separación”, señaló Iglesias al aire, al vincular este episodio con el reciente distanciamiento de la pareja. La panelista recordó además que días antes, en LAM, ya se había deslizado la existencia de una situación sensible ocurrida durante el torneo.

Según relató la periodista, intentó corroborar los hechos con personas que estuvieron presentes en el lugar. Una de esas fuentes le habría confirmado que María Susini no se encontraba en la ciudad al momento del accidente y que no podían ubicarla. Más tarde, cuando la adolescente ya estaba siendo atendida, Arana habría llegado a la clínica, pero se encontró con una situación inesperada.

“Esta persona me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica, por pedido de María Susini”, afirmó Iglesias, al describir lo que habría ocurrido puertas adentro del centro médico. La versión abrió de inmediato un debate sobre los derechos parentales y la existencia -o no- de alguna medida judicial que justificara esa restricción.

En ese sentido, Nancy Duré aportó una aclaración legal clave durante el mismo programa: “Salvo que exista una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual”. La frase puso el foco en un aspecto central del conflicto: la ausencia de disposiciones legales que limiten el contacto entre Arana y su hija.

Finalmente, Iglesias aseguró haber realizado averiguaciones tanto en Mar del Plata como en Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones para descartar la existencia de alguna resolución judicial vigente. “Consulté y no hay nada”, sostuvo, al remarcar que no habría registros de restricciones legales formales entre los padres.

Por ahora, ninguna de las partes involucradas realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir estas versiones. Mientras tanto, el episodio expone una situación privada compleja, atravesada por un hecho de salud, versiones contrapuestas y un trasfondo familiar que, al menos por el momento, permanece envuelto en interrogantes.