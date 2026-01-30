El trono de Bendita no se negocia: Edith Hermida y una advertencia con sello propio

El reordenamiento interno de Bendita, tras la salida de Beto Casella de El Nueve, abrió una etapa distinta para el histórico ciclo televisivo. En ese nuevo escenario, con Edith Hermida al frente de la conducción, comenzaron a circular versiones sobre posibles incorporaciones que rápidamente se instalaron en la conversación mediática.

Fue en ese contexto que Hermida decidió referirse públicamente a los rumores que mencionaban una eventual llegada de Tartu y Sabrina Rojas al programa. Lejos de esquivar el tema, la conductora eligió un tono irónico, pero con definiciones claras sobre su rol y el momento que atraviesa Bendita.

“A mí nadie me dijo nada, nunca me dijeron nada”, afirmó, descartando cualquier confirmación oficial sobre cambios en la estructura del programa. La aclaración buscó marcar distancia entre las especulaciones externas y las decisiones que hoy se toman dentro del ciclo.

Incluso, Hermida ensayó una lectura más amplia sobre el origen de las versiones: “Capaz es porque ellos ganaron el Martín Fierro y nosotros no”, lanzó, con una mezcla de humor y crítica al ruido que suele rodear a los programas de televisión.

Si bien dejó en claro que no existe un conflicto personal con los nombres mencionados -"A Tartu lo conozco y Sabrina me cae muy bien”-, la conductora también defendió con firmeza el lugar que ocupa en esta nueva etapa del programa. “Que vengan todos a Bendita, los esperamos. No sé a qué vienen… ¿a conducir?”, ironizó.

La frase que terminó de encender el debate llegó segundos después y fue leída como una señal interna y externa: “Que vengan, pero van a tener que pasar por sobre mi cadáver”. Una declaración exagerada en las formas, pero contundente en el mensaje, en un momento donde Bendita atraviesa una redefinición de liderazgo y rumbo.

Por ahora, no existen anuncios oficiales sobre cambios en el equipo del programa. Lo cierto es que, con Edith Hermida en la conducción, Bendita transita una etapa distinta, donde cada versión, cada frase y cada gesto adquieren un peso diferente al de años anteriores.