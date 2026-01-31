PUBLICIDAD

Policiales

Boliviano con más de 17 kilos de cocaína en Orán

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional.
Sabado, 31 de enero de 2026 00:28
Un ciudadano boliviano fue detenido en la ciudad de Orán cuando trasladaba más de 17 kilos de cocaína, durante un operativo de Gendarmería.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Escuadrón 20 "Orán". Mientras los gendarmes realizaban tareas de patrullaje en un sector conocido como El Gauchito. En ese contexto, los efectivos detectaron a dos personas que avanzaban entre la maleza, en plena oscuridad, cargando bultos sobre sus espaldas.

Al advertir la presencia de la fuerza, ambos sospechosos arrojaron la carga y emprendieron la fuga a pie. Tras un rastrillaje, los uniformados lograron interceptar a uno de los individuos y procedieron a inspeccionar el bulto abandonado, donde hallaron paquetes rectangulares compatibles con el transporte de estupefacientes.

Por tratarse de una zona considerada de riesgo, el operativo fue trasladado al asiento de la unidad, donde se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán. Con autorización judicial, los gendarmes abrieron el bulto y constataron la existencia de 16 "ladrillos" de droga.

 

