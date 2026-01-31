Bullrich, con la familia de Jeremías Monzón

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibió ayer en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado brutalmente por menores de edad en la ciudad de Santa Fe, al tiempo que la madre afirmó que "tiene esperanzas" tras la reunión.

El encuentro comenzó a las 11:45 en la Cámara alta, donde Romina Monzón asistió junto a sus abogados. En diálogo con los medios, la madre de Jeremías reiteró su reclamó para que se apruebe la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso cuando se lleven a cabo las sesiones extraordinarias.

"Pedido por la ley"

"Tengo esperanzas de que se apruebe la ley Jeremías", expresó Romina, a la vez que agregó: "Me parece terrible la romantización del delito".

Además, criticó a las familias de los acusados por "no contenerlos" y sostuvo en el crimen "hubo un nivel de perversión atroz": "Son unos sádicos, disfrutaron de matarlo".

Uno de los representantes legales de la particular damnificada, Bruno Andrés Rugna, reconoció que hasta el momento "no se sabe" quien difundió el video del homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.

Liberados

Jeremías fue emboscado y asesinado brutalmente en Santo Tomé a fines de diciembre por tres adolescentes, dos de los cuales fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

Por su parte, Milagros A., de 16 años, se encuentra alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y permanecerá arrestada con prisión preventiva.