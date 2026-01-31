Lluvias: activan operativos preventivos

Personal de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta desplegó ayer un operativo preventivo en distintos puntos de la ciudad ante las lluvias registradas durante la mañana, con el objetivo de evitar incidentes y mitigar posibles riesgos para los vecinos.

Según se informó oficialmente, las tareas incluyeron patrullajes y controles en imbornales, ríos y canales, a fin de verificar el correcto escurrimiento del agua y prevenir obstrucciones. Durante la jornada no se registraron llamados por hechos de gravedad y solo se reportaron siete caídas de ramas, sin consecuencias para personas ni viviendas.

De acuerdo al relevamiento realizado, durante la mañana precipitaron alrededor de 26 milímetros. Desde el área municipal solicitaron mantener la atención y las medidas de prevención, ya que el pronóstico anticipa un fin de semana inestable, con probabilidad de nuevas precipitaciones.

Ante este escenario, Protección Ciudadana reiteró una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas, evitar arrojar latas, botellas u otros residuos que puedan obstruir los desagües pluviales, no sacar las bolsas de basura a la vía pública y asegurar materiales sueltos en obras de construcción, como chapas, ladrillos o tirantes.

También se hizo hincapié en las precauciones para quienes circulen en vehículos: retirar autos estacionados en zonas anegables, conducir a velocidad reducida, utilizar siempre las luces encendidas.

Para tener en cuenta

Ante la vigencia de una alerta amarilla, se recomienda a la población mantenerse informada y atenta a la evolución de los fenómenos meteorológicos, ya que pueden presentarse situaciones con capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En el caso de lluvias y tormentas, se aconseja evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También se sugiere alejarse de zonas inundables y, si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos como medida preventiva.