Más controles y alcoholemia en rutas de Salta

En el marco del operativo Verano Seguro, la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia anunció que este fin de semana se reforzarán los controles viales y de alcoholemia en distintas localidades del interior, con especial foco en Molinos y Tolombón, donde se prevé una importante concurrencia de personas por la realización de festivales y actividades recreativas.

Según se informó oficialmente, los operativos estarán a cargo de equipos de Seguridad Vial y apuntarán tanto al control vehicular como a tareas de concientización ciudadana sobre circulación segura. Las acciones se desplegarán en puntos estratégicos de la ruta nacional 40, la ruta provincial 53 y en los accesos a zonas turísticas, consideradas áreas sensibles por el incremento del tránsito durante este tipo de eventos.

Promover una conducción responsable

Desde el organismo provincial indicaron que se intensificarán especialmente los controles de alcoholemia, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, reducir la siniestralidad vial y promover una conducción responsable. En ese marco, se reiteró la recomendación a los conductores de circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad o casco según corresponda, no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y portar la documentación obligatoria.

Además, ante la posibilidad de tormentas, se instó a la comunidad a permanecer en sus hogares y, en caso de encontrarse en tránsito, a circular a velocidad reducida, con extrema precaución y con las luces bajas encendidas, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado.

El refuerzo de los controles se da en un contexto en el que, durante el fin de semana pasado, la Policía Vial desplegó un amplio operativo en toda la provincia y fiscalizó más de 17 mil vehículos, detectando 1297 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. En ese marco, se sancionó a 179 conductores alcoholizados y se realizaron más de 13.500 test de alcoholemia.

Controles en rutas clave

En los Valles Calchaquíes, y también en el contexto de festivales y actividades recreativas, se llevaron adelante operativos conjuntos con áreas de la Policía de Salta, la Autoridad Metropolitana de Transporte, Turismo y Parques Nacionales. En esos procedimientos se reforzaron los controles sobre rutas clave como la ruta provincial 33 y la ruta nacional 40, especialmente en los accesos a la localidad de Cachi.

Durante esas tareas, se fiscalizaron más de 260 rodados y se labraron 29 infracciones por distintas transgresiones a las normas de tránsito, al tiempo que se realizaron acciones de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad, el casco reglamentario y el cumplimiento de la Ley de Tolerancia Cero.

Desde Seguridad Vial remarcaron que estos antecedentes refuerzan la necesidad de sostener e intensificar los operativos preventivos, especialmente en fines de semana con alta circulación vehicular, con el objetivo de reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad vial en toda la provincia.